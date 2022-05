Zona 30 a Colline con segnaletica orizzontale in termoplastica

Lavori in corso nel quartiere, via Don Bosco è già Zona 30 e nelle prossime ore lo diventeranno anche via di Colline, via Anna Frank e via Anzillotti. "Favoriamo la mobilità dolce"

Lavori in corso a Colline dove la nuova segnaletica orizzontale e verticale dice che il quartiere sta diventando Zona 30. In particolare, via Don Bosco lo è già e nelle prossime ore lo diventeranno anche via di Colline, via Anna Frank e via Anzillotti. “Si tratta di un provvedimento fatto per tutelare la mobilità dolce e sostenibile in un quartiere in cui insistono tante scuole, un parco, un CCN e supermercati”, spiega l’assessore alla mobilità Giovanna Cepparello. Che aggiunge una particolarità: per la segnaletica orizzontale come quella nella foto è stato preso spunto in Francia. E’ in termoplastica e cioè viene installata come un adesivo. Questo ne favorisce la durata dato che diventa un tutt’uno con l’asfalto. Si tratta di un primo esperimento in città.