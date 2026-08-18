A settembre cinque appuntamenti per riscoprire la Mansio Romana

Dopo il tutto esaurito registrato ad agosto, proseguono le aperture dell’area archeologica di Torretta Vecchia con iniziative pensate sia per adulti sia per bambini. Visite guidate gratuite su prenotazione al 328 4775518 (anche WhatsApp, tutti i giorni dalle 19.00 alla 21.00)

Dopo la grande partecipazione e il tutto esaurito registrato per il mese di agosto, le aperture dell’area archeologica proseguiranno anche nel mese di settembre con iniziative diversificate per esplorare la storia del territorio. Tutte le visite, curate dall’Associazione Culturale “Gaia” sono gratuite e su prenotazione fino ad esaurimento posti.

Domenica 6 settembre – 9:30 – 11:30 e 11:30 – 13:30

“L’area archeologica di Torretta Vecchia: storia, scavi e viabilità romana”

Una visita guidata alla scoperta dell’area archeologica di Torretta Vecchia, della sua storia e delle testimonianze emerse dagli scavi. Attraverso l’osservazione dei resti archeologici, verranno approfonditi il ruolo dell’area nell’antichità e il suo legame con la viabilità romana, le strade, i viaggiatori e i luoghi di sosta.

Domenica 13 settembre – 10:30 – 12:30

“Sulle tracce degli antichi viaggiatori: l’area archeologica di Torretta Vecchia” (Visita tematica “Viaggiare nell’antichità” pensata per i bambini)

Chi viaggiava nell’antichità? Come ci si spostava? Quali strade si percorrevano e cosa poteva accadere lungo il viaggio? Attraverso una visita guidata pensata per i bambini, andremo alla scoperta dell’area archeologica di Torretta Vecchia seguendo le tracce degli antichi viaggiatori. Osserveremo gli spazi e scopriremo, tra storie e curiosità, come si viaggiava ai tempi dei Romani. Un piccolo viaggio nel passato… senza bisogno di valigie!

Sabato 19 settembre – 17:00 – 19:00

“Viaggiare nell’antichità: storie di soste e di viaggiatori” (Visita tematica “Viaggiare nell’antichità” dedicata agli adulti)

Una visita guidata tematica all’area archeologica di Torretta Vecchia, dedicata al tema del viaggio nel mondo antico. A partire dalla storia e dalle testimonianze del sito, la visita approfondirà il modo in cui si viaggiava in epoca romana, le strade e i percorsi attraversati, i luoghi di sosta e le persone che li frequentavano. Un’occasione per conoscere l’area archeologica attraverso una prospettiva particolare e per scoprire storie e curiosità legate ai viaggiatori e alla mobilità nel mondo antico.

Domenica 20 settembre – 10:30 – 12:30

“L’area archeologica di Torretta Vecchia: alla scoperta del luogo che non voleva scomparire”

*“Proteggere il patrimonio. Rinnovare, resistere, reinventare” – *Iniziativa Nazionale – Giornate Europee del Patrimonio (GEP) dedicata ai bambini

Un viaggio alla scoperta dell’area archeologica di Torretta Vecchia e della sua lunga storia. Attraverso racconti, osservazioni e curiosità, scopriremo come un luogo può attraversare il tempo, trasformarsi e continuare a raccontare la propria storia. Una visita pensata per i più piccoli, per capire perché è importante proteggere il patrimonio, prendersene cura e trovare nuovi modi per farlo conoscere e vivere.

Sabato 26 settembre – 17:00 – 19:00

“L’area archeologica di Torretta Vecchia: quattro verbi per attraversare duemila anni”

“Proteggere il patrimonio. Rinnovare, resistere, reinventare” – Iniziativa Nazionale – Giornate Europee del Patrimonio (GEP) dedicata agli adulti

Una visita guidata tematica che propone di leggere la storia dell’area archeologica di Torretta Vecchia attraverso quattro verbi: proteggere, rinnovare, resistere, reinventare. Partendo dalle vicende del sito e dalle sue testimonianze archeologiche, la visita sarà l’occasione per riflettere sulle trasformazioni che hanno attraversato questo luogo nel corso dei secoli e sul significato della sua conservazione e valorizzazione oggi.

L’iniziativa rientra nell’Accordo di collaborazione e valorizzazione stipulato tra la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Pisa e Livorno e il Comune di Collesalvetti. I giorni e gli orari di apertura della Mansio Romana verranno confermati in prossimità di ciascun appuntamento. Si ricorda inoltre che, in caso di maltempo, l’evento sarà rinviato a data da destinarsi.

Info e prenotazioni (tutti i giorni dalle 19.00 alla 21.00) al 328 4775518 (anche WhatsApp); e-mail: [email protected].

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