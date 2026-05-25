Addestramento di ricerca e soccorso nel bosco urbano di Stagno

L'iniziativa ha visto protagonisti i volontari del Nucleo 181 Pegaso di Firenze con i cani Elettra e Maverick. Presente anche un figurante del Comune per simulare le fasi dell’intervento. “Un’esperienza importante per la sicurezza e la collaborazione sul territorio”

Si è svolto lo scorso 23 maggio un addestramento di ricerca e salvataggio nel bosco urbano di Stagno. L’iniziativa è stata resa possibile grazie alla disponibilità del Cav. Alessio Giani, responsabile del servizio regionale ricerca e soccorso della Anc, che ringraziamo sentitamente.

Protagonisti della giornata sono stati i volontari del Nucleo 181 Pegaso di Firenze Maddalena Zargani e Marco Agostini affiancati dai loro cani addestrati, Elettra e Maverick, specializzati nel ritrovamento di persone scomparse. Alla giornata di addestramento ha preso parte, in qualità di figurante, l’Arch. Anna Guerriero, dipendente comunale, che ha vissuto in prima persona le fasi del soccorso. “È stata un’emozione fortissima – ha commentato l’Arch. Guerriero al termine dell’attività. Quando ho sentito Elettra avvicinarsi, accompagnata dal suono dei suoi campanellini, e ho percepito il suo abbaio segnaletico, mi sono commossa. Immaginare cosa possa provare una persona nella realtà, in un momento di vero pericolo, fa comprendere ancora meglio l’importanza di queste operazioni”. La sindaca Sara Paoli e tutta l’Amministrazione Comunale esprimono grande soddisfazione per aver ospitato questa lodevole iniziativa, che sottolinea l’importanza della preparazione e del coordinamento sul campo. Il costante impegno dell’Associazione Nazionale Carabinieri e di tutte le realtà che operano quotidianamente con l’obiettivo di salvare vite umane costituisce, per il nostro territorio, un valore fondamentale di sicurezza e un motivo di autentico orgoglio. Questa esperienza rappresenta solo un primo passo: l’intento dell’Amministrazione è quello di promuovere e sostenere ulteriori momenti di collaborazione, essenziali per la tutela e la protezione della comunità.

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