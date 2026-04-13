Alla Biblioteca Comunale di Collesalvetti un incontro dedicato al cibo dei bambini

L’evento, promosso dal Comune Collesalvetti, vedrà come relatrice la Dott.ssa Gloria Bianchi, biologa nutrizionista, che guiderà i genitori, gli educatori e i cittadini interessati attraverso un percorso dedicato alla nutrizione pediatrica

Mangiare bene per crescere meglio. È questo il cuore dell’incontro pubblico dal titolo “Il cibo dei bambini: dalla sana alimentazione alla selettività alimentare“, che si terrà mercoledì 22 aprile alle ore 17:30 ai locali della Biblioteca Comunale “Chiara Cataldi”.

L’evento, promosso dal Comune Collesalvetti, vedrà come relatrice la Dott.ssa Gloria Bianchi, biologa nutrizionista, che guiderà i genitori, gli educatori e i cittadini interessati attraverso un percorso dedicato alla nutrizione pediatrica. Durante l’appuntamento verranno affrontati temi cruciali: dalle linee guida per una dieta equilibrata alla gestione della “selettività alimentare”, quel comportamento tipico di molti bambini che tendono a rifiutare nuovi sapori o specifiche categorie di cibo. “Desidero esprimere la mia profonda gratitudine alla dottoressa Bianchi per la sua disponibilità e per la competenza che mette al servizio della nostra comunità – ha dichiarato l’assessore alla cultura Vanessa Carli. In una società come quella odierna, caratterizzata da ritmi estremamente veloci, si tende purtroppo a privilegiare i cosiddetti ‘cibi pronti’, trascurando la qualità nutrizionale. È fondamentale invertire questa rotta: è proprio durante l’infanzia, infatti, che si gettano le basi per una vita salutare e si imparano le buone abitudini che i nostri figli si porteranno dietro per sempre”. L’incontro è aperto a tutta la cittadinanza. Al termine della presentazione, la dottoressa Bianchi sarà disponibile per rispondere alle domande e alle curiosità del pubblico. L’ingresso è libero e gratuito.

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