Caldo estremo e sicurezza sul lavoro, il Comune di Collesalvetti all’Osservatorio provinciale

L'assessore Daniele Rossi: “Il rischio calore, soprattutto nei cantieri e in agricoltura, porta con sé numeri su infortuni e decessi che destano enorme preoccupazione. Stiamo programmando formazione, prevenzione e interventi sugli orari di lavoro”

Il Comune di Collesalvetti, in qualità di firmatario del Protocollo d’Intesa per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro, ha partecipato, con l’assessore alle Politiche sul Lavoro Daniele Rossi, alla riunione dell’Osservatorio provinciale sulla salute dei lavoratori, dedicata al tema “Rischio da emergenze climatiche e tutela della salute nei luoghi di lavoro”.

Un argomento di grande attualità, che riguarda direttamente la salute e la sicurezza di lavoratrici e lavoratori, in un contesto caratterizzato da temperature sempre più elevate e da condizioni climatiche estreme.

La giornata, organizzata su proposta del Comitato Consultivo Provinciale INAIL di Livorno, d’intesa con l’Osservatorio provinciale per la sicurezza sul lavoro, è stata dedicata ai principali rischi climatici e da radiazione solare, agli impatti del caldo estremo sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori e al ruolo del Medico Competente.

Sono stati inoltre approfonditi gli strumenti operativi e organizzativi per la prevenzione e la gestione del rischio, con la partecipazione dei soggetti istituzionali e degli altri componenti del Comitato INAIL.

“Il rischio calore – ha sottolineato l’assessore Daniele Rossi – specialmente in alcuni settori particolarmente esposti come il lavoro agricolo e quello nei cantieri, porta con sé numeri relativi a infortuni e decessi che destano enorme preoccupazione per la salute dei lavoratori. Nel nostro piccolo, come Ente, stiamo lavorando per mitigare gli effetti del rischio, intervenendo sia sulla probabilità che un evento si verifichi sia sulle possibili conseguenze. Stiamo programmando attività di formazione e prevenzione, siamo intervenuti sulle fasce orarie di lavoro e stiamo valutando gli aspetti legati al recupero delle energie psicofisiche dei lavoratori in condizioni climatiche avverse”.

Il Comune di Collesalvetti conferma così il proprio impegno nell’ambito del Protocollo d’Intesa e la propria attenzione ai temi della prevenzione e della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

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