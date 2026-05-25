Centri estivi: dal 1 giugno via alle domande per i contributi alle famiglie

Il Comune di Collesalvetti sostiene la frequenza ai centri estivi con contributi fino a 180 euro per bambini e ragazzi fino a 14 anni. Domande esclusivamente online entro il 30 giugno

L’Amministrazione Comunale di Collesalvetti informa che dal 1° giugno sarà possibile presentare domanda per il bando relativo all’assegnazione di contributi economici a sostegno delle famiglie per la frequenza dei centri estivi.

L’agevolazione è rivolta ai genitori (o a chi esercita la potestà genitoriale) di bambini e ragazzi fino a 14 anni d’età, residenti nel Comune di Collesalvetti alla data di scadenza del bando, che frequenteranno i Centri Estivi nel periodo compreso tra il 1° giugno 2026 e il 15 settembre 2026 presso qualsiasi struttura. L’iter per ottenere il contributo si articola obbligatoriamente in due fasi distinte: la presentazione della domanda iniziale e la successiva rendicontazione delle spese.

Per accedere al contributo è necessario presentare la domanda di partecipazione esclusivamente online.

Quando: dal 1° giugno 2026 ed entro e non oltre il 30 giugno 2026 alle ore 23:59.

Come: utilizzando la procedura informatizzata (Allegato B – Modulo di istanza) al seguente link:

https://servizi.comune.collesalvetti.li.it/portal/servizi/moduli/73/modulo

L’accesso al contributo è strettamente subordinato all’invio dell’istanza entro il 30 giugno. Saranno automaticamente escluse le domande pervenute oltre il termine, presentate con modulistica differente o salvate solo in bozza e non inviate.

Successivamente al termine della partecipazione ai centri estivi, per l’effettivo calcolo ed erogazione del contributo, dovrà essere inviato il modello di rendicontazione.

Quando: dal 16 settembre 2026 ed entro e non oltre il 15 ottobre 2026 alle ore 23:59.

Come: utilizzando la procedura informatizzata (Allegato C – Modulo di rendicontazione) al seguente link:

https://servizi.comune.collesalvetti.li.it/portal/servizi/moduli/77/modulo

Documenti da allegare: Fattura/e o ricevuta/e della struttura che devono obbligatoriamente riportare:

Il nominativo e il codice fiscale del minore.

Il periodo di partecipazione al centro estivo.

La firma dell’organizzatore/struttura ospitante.

Anche in questo caso, il mancato invio entro il termine del 15 ottobre, l’utilizzo di moduli diversi o il salvataggio in sola bozza comporteranno l’esclusione automatica dalla procedura.

I contributi verranno assegnati nei limiti delle risorse complessivamente disponibili per l’intervento, secondo i seguenti criteri:

Importo massimo: 180,00 € in caso di spesa uguale o superiore a tale cifra.

In caso di spesa inferiore a 180,00 €, il rimborso sarà pari all’importo effettivamente sostenuto e documentato.

I contributi saranno erogati fino ad esaurimento dei fondi, seguendo l’ordine cronologico di protocollazione delle domande.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito istituzionale del Comune di Collesalvetti al seguente link: www.comune.collesalvetti.li.it.

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