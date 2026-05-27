Chi è di scena? A Stagno la lettura diventa voce, improvvisazione e spettacolo
Mercoledì 3 giugno alla Sala Lettura “N. G. Lepori” un appuntamento dedicato al potere della parola: una performance corale estemporanea guidata da Claudio Monteleone, tra libri, suoni ed emozioni condivise
La voce che rende omaggio alla parola, trasformando la scrittura in lettura e il segno grafico in suono puro. C’è un momento esatto in cui un libro smette di essere un oggetto cartaceo e prende vita, diventando un’esperienza condivisa. È proprio intorno a questa magia che ruota “Chi è di scena? – Una lettura corale estemporanea aleatoria“, il prossimo appuntamento da non perdere dedicato a tutti gli amanti della cultura e della parola scritta. L’iniziativa, ospitata con entusiasmo da Furore OdV, si terrà mercoledì 3 giugno alle ore 18:30 alla Sala Lettura “N. G. Lepori”di Stagno. Non si tratterà di una semplice presentazione, ma di una vera e propria performance collettiva. La cura dell’evento è affidata a Claudio Monteleone, che guiderà i partecipanti in questo viaggio sonoro e letterario, realizzato in preziosa collaborazione con l’Associazione Culturale “I Leggendari”. Il carattere “estemporaneo e aleatorio” della lettura promette di regalare al pubblico un momento unico, irripetibile e guidato dall’improvvisazione e dall’energia del momento. L’evento si inserisce all’interno di “Librarsi”, il percorso di co-progettazione che mira a creare un vero e proprio polo di promozione della lettura e di diffusione della cultura su tutto il territorio, finanziato dal Comune di Collesalvetti. Un’occasione per trovarsi, ascoltare e, soprattutto, lasciarsi trasportare dal potere dei libri. L’appuntamento è aperto a tutti i cittadini, ai curiosi e a chiunque abbia voglia di scoprire cosa succede “quando un libro diventa altro”.
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