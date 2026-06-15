Colle… diVino, buona la prima a Vicarello

Nella prima foto la sindaca di Collesalvetti, Sara Paoli

Grande partecipazione per la prima edizione della manifestazione enogastronomica che ha animato l’Area Feste di Vicarello con degustazioni, musica, spettacoli, giochi e oltre 40 operatori del settore tra cantine, vignaioli e produttori locali

di Martina Romeo

Grande successo per la prima edizione di “Colle… diVino”, evento enogastronomico che il 13 giugno ha animato l’Area Feste di Vicarello. Coordinato dalla sommelier Cinzia Poli e da Wine Events, l’evento ha visto il coinvolgimento dei sommelier di AIS Toscana Livorno e la presenza di quasi 30 stand con oltre 40 operatori tra cantine, vignaioli e apicoltori. Tutti pronti a far degustare le loro specialità e a raccontare le rispettive realtà produttive. “Siamo dei vignaioli indipendenti – racconta Fausto Miccio, presente con il figlio Matteo per la Tenuta Sterpai – non è la prima volta che partecipiamo a questo tipo di fiere, sono attività molto belle durante le quali cerchiamo di offrire qualcosa che valga. Al di là delle etichette, conta ciò che c’è dentro. Ciò che uno riesce a seminare”. “La nostra è un’azienda biologica – tiene invece a sottolineare Debora Petroni dell’apicoltura “Le Regine di Parrana San Martino” – Con il nostro miele realizziamo diversi prodotti. Il miele è l’ingrediente chiave, ma la cosa più importante è la conoscenza delle api stesse. Animali che fanno del bene”. Ad animare la giornata anche musica ed intrattenimento, con spettacoli continuativi in diverse zone dell’evento. L’alternarsi tra i membri dell’Accademia Musicale Collesalvetti, Standard Jazz Duo, Hanguitar Project e gli spettacoli di “Magia Incantarte” ha permesso, infatti, a grandi e piccoli di immergersi in un’atmosfera vivace e conviviale, dove musica, spettacolo ed eccellenze enogastronomiche si sono intrecciati per tutta la durata della manifestazione. Nella stessa zona, presente anche una vasta area intrattenimento dedicata a giochi ludici in legno che ha attirato numerosi partecipanti desiderosi di mettersi alla prova. Una menzione, inoltre, per la mostra di auto d’epoca, localizzata accanto alla zona giochi e allestita grazie alla collaborazione di Briga Car, Don Chisciotte e Topolino Club Livorno, e alla Masterclass realizzata, su prenotazione, per i più appassionati presso l’anfiteatro, mirata ad affinare e approfondire la propria conoscenza sui vini. A contribuire alla buona riuscita della manifestazione anche la collaborazione tra la Pro Loco di Vicarello, la Pro Loco di Nugola e la Pro Loco di Collesalvetti, che hanno curato l’area ristoro e il servizio bar. Una sinergia che, insieme alla partecipazione di produttori, operatori e visitatori, ha contribuito al successo di una prima edizione capace di valorizzare le eccellenze del territorio e creare un’importante occasione di incontro e convivialità.

Di seguito l’elenco delle diverse realtà coinvolte

Capitoni Marco az. Agraria Pienza (SI), Az. Agricola Di Fabrizio Parrana San Giusto Collesalvetti (LI), Cantina La Tanna Collesalvetti (LI), Az. Agricola Lombardi Anna Suvereto (LI), Tenuta Ceri Carmignano (PO), Podere Fornace Prima, vini biodinamici Cerreto Guidi (FI), Az. Agricola La Querce Impruneta (FI), Cantine Pallotta San Severo (FG), Dumatt Az. Agricola Pitigliano (GR), Gli Archi Az. Agricola Fauglia (PI), Cantina L’altra Donna, vini naturali dell’Alta Versilia Serravezza (LU), Rebelot Soc. Agricola Cerveno Valcamonica (BS), Tenuta Lorenese Frescobaldi Vicarello (LI), Az. Agricola Raval Bardolino (VR), Az. Agricola Le Fontanelle Cortona (AR), Az. agricola Le Fontanelle Cologna di Tenno (TN), Tegolaja Az. Agricola Podere Capannoli (PI), Cantina Il Grop, viticoltura estrema di montagna Cedegolo (BS), Az. Agricola Castelvecchio Terricciola (PI), Az. Agricola Terrantiqua di D’Aiola Casalduni (BN), Tenuta Sterpai Cecina (LI), Cantina Puianello Puianello (RE), Az. Agricola La Cipriana Castagneto Carducci (LI), Tenuta Il Molino Livorno, Liquorificio Auser Avane (PI), Cantina L’Agona Terricciola (PI), Az. Agricola Carlini Lorenzo Suvereto (LI), Fattoria Santo Stefano Greve in Chianti (FI), Tenuta Montemagno relais & wines Montemagno – Monferrato (AT), Casa Paladin Annone Veneto (VE), Casa Lupo Annone Veneto (VE), Bosco del Merlo Annone Veneto (VE), Cantina Castelvecchi Castelvecchi (SI), Castello Bonomi Tenute Franciacorta Coccaglio (BS), Az. Agricola al Colle San Damiano al Colle (PV), Soc. Agricola Francesca Empoli (FI), Tenuta Le Furre Carmignano (PO), Az. Agricola Rosalba dell’Ertole Massa (MS), Podere Lucagnolo Calvi dell’Umbria (TR), Fattoria Uccelliera Cantina Crespina Lorenzana (PI), Colle delle 100 Bottiglie Lucca, Casa Mondini Soc. Agricola Collesalvetti (LI), Miele in Culla Nugola (LI)

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