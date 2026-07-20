Collesalvetti, inaugurata la nuova pista di atletica del complesso di via Picchi

Taglio del nastro alla presenza delle istituzioni e dei rappresentanti di Coni e Fidal. L'impianto, omologato secondo gli standard federali e internazionali, completa il polo sportivo e presto sarà affiancato anche da un campo da beach volley. Susini: "Un investimento concreto nello sport e nei giovani"

È stata inaugurata questo pomeriggio, alla presenza della vicesindaca di Collesalvetti Mila Giommetti, dell’assessore allo sport Jacopo Susini, del delegato provinciale Coni Giovanni Giannone, del direttore tecnico Gruppo Podistico Arcobaleno Nicola Grossi e del delegato provinciale FIDAL Simone Francalacci, la nuova pista di atletica leggera del complesso sportivo di via Picchi, un intervento che completa e arricchisce le dotazioni dell’impianto, offrendo agli atleti uno spazio moderno e funzionale dedicato all’allenamento e alle gare. L’opera è stata realizzata con l’obiettivo di integrare le strutture sportive esistenti attraverso la costruzione di una pista di atletica a quattro corsie. Il nuovo anello completa il rettilineo già esistente a sei corsie e la pedana per il salto in lungo, rendendo il complesso più completo e rispondente alle esigenze delle società sportive. La nuova pista, lunga 184 metri, sorge nell’area precedentemente occupata dai campi di calcetto ed è stata realizzata secondo gli standard previsti dalla Federazione Italiana di Atletica Leggera (Fidal) e dalla World Athletics (ex Iaaf). L’intervento ha previsto la rimozione del precedente manto in erba sintetica, la realizzazione di una nuova pavimentazione sportiva drenante in materiale sintetico ad alte prestazioni, omologata FIDAL e World Athletics, la stesura dello strato superficiale di usura e la tracciatura della segnaletica regolamentare per le discipline dell’atletica leggera.

La superficie, realizzata con materiali altamente resistenti agli agenti atmosferici e all’usura, garantisce elevati standard qualitativi e prestazioni ottimali, assicurando al tempo stesso sicurezza e durata nel tempo. “Con questa inaugurazione – ha dichiarato l’assessore allo sport – consegniamo alla nostra comunità un impianto che rappresenta un investimento concreto nello sport e nei giovani. La nuova pista, a cui a breve si aggiungerà anche il campo da beach volley, consentirà al Gruppo Podistico Arcobaleno (gestore della struttura) di far allenare e gareggiare gli atleti su una pista moderna, omologata e pienamente rispondente agli standard federali. Questo intervento ci permette inoltre di riqualificare un’area importante per il nostro territorio, restituendole una funzione centrale per la vita della comunità. Continuiamo così il percorso di valorizzazione dei nostri impianti sportivi, creando spazi sempre più funzionali, inclusivi e capaci di promuovere la pratica sportiva come strumento di crescita, salute e socialità”. “Come Coni – ha sottolineato il delegato provinciale Giovanni Giannone – non possiamo che ringraziare il Comune di Collesalvetti, la sindaca Paoli, l’assessore Susini per l’attenzione che stanno dando allo sport su questo territorio. Il pistino di atletica leggera è sicuramente un bel traguardo che fa delle risposte all’interessante movimento sportivo presente nella zona che, mi piace ricordare, copre non solo il territorio del comune ma anche zone vicine e comuni che fanno parte della provincia di Pisa, segno di una attenzione a tutto il territorio senza confini provinciali. Questo impianto sarà molto importante per tutto il movimento provinciale dell’atletica leggera che da oggi potrà contare su un nuovo impianto fortemente voluto dai dirigenti del Gruppo Podistico Arcobaleno a cui va un sentito ringraziamento per l’importante attività svolta”. L’offerta sportiva è ampia e qualificata. Oltre all’atletica leggera, gli atleti possono praticare tutte le principali discipline, dal lancio del peso al lancio del disco e del giavellotto, fino al salto in alto, al salto in lungo e ai salti a ostacoli.

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