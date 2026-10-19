Collesalvetti, inaugurato il nuovo campo da beach volley

L’impianto di via Picchi si aggiunge alla nuova pista di atletica. Il delegato Coni, Giannone: “Importanti investimenti per la crescita dei giovani”. L'assessore Susini: "Raggiunto un altro importante obiettivo per la nostra comunità"

Cresce e si rinnova l’offerta sportiva del territorio. Nella giornata di sabato 17 ottobre è stato ufficialmente inaugurato il nuovo campo da beach volley situato all’interno della Cittadella dello Sport di via Picchi, un’opera che va ad aggiungersi alla nuova pista di atletica, già restituita alla cittadinanza nel corso dell’estate. Il nuovo impianto, pronto ad accogliere appassionati, atleti e cittadini, sarà gestito dal Gruppo Podistico Arcobaleno e sarà aperto al pubblico secondo orari di apertura prestabiliti. “L’Amministrazione comunale di Collesalvetti – ha sottolineato il delegato provinciale Coni Giovanni Giannone – sta facendo cose splendide per lo sport: prima la bonifica dell’area della pista di ciclismo Mancini, poi la pista di atletica leggera, oggi, il campo di beach volley. “Come Coni non possiamo che ringraziarvi per questi importanti investimenti. Credere fermamente che lo sport sia un veicolo fondamentale per la crescita dei nostri giovani, un valore oggi più che mai prezioso, è tutt’altro che scontato”. Realizzato con dimensioni regolamentari di 14 per 22 metri, l’impianto risponde a elevati standard di qualità pensati per assicurare stabilità e fruibilità durante tutto l’anno. Cuore della struttura è il campo da gioco, composto da un soffice manto di circa 40 centimetri di sabbia silicea speciale, accuratamente depurata e sterilizzata per offrire la massima sicurezza sanitaria e un eccellente drenaggio. L’opera è stata curata nei minimi dettagli: dal sottofondo isolante alla segnaletica arancione ad alta visibilità, fino ai pali in acciaio con rete professionale da esterni. L’intera area è infine delimitata da una recinzione di protezione dotata di cancello pedonale e servita da un nuovo impianto di illuminazione, ideale per estendere l’utilizzo della struttura anche nelle ore serali. “Siamo felici di aver raggiunto un altro importante obiettivo per la nostra comunità – ha dichiarato l’assessore allo sport Jacopo Susini – Con l’inaugurazione di questa struttura aggiungiamo un tassello fondamentale al rilancio della Cittadella dello Sport. Il beach volley è uno sport sempre più amato e popolare, estremamente divertente e in grado di attrarre un vastissimo bacino di utenti. L’intervento, insieme alla nuova pista di atletica, valorizza l’intero polo e lo restituisce alla comunità come punto di riferimento per lo sport e l’aggregazione”.

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