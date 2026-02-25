Collesalvetti. Sicurezza urbana, ascolto, prevenzione e territorio: al via gli incontri con la cittadinanza
Comunità consapevole e sicurezza partecipata: è da questo obiettivo di mandato che nasce il ciclo di incontri sulla sicurezza urbana, promosso dall’Amministrazione Comunale insieme alla Polizia Municipale,
Comunità consapevole e sicurezza partecipata: è da questo obiettivo di mandato che nasce il ciclo di incontri sulla sicurezza urbana, promosso dall’Amministrazione Comunale insieme alla Polizia Municipale, per costruire risposte concrete partendo dall’ascolto diretto dei cittadini e dal confronto sui territori.
“La sicurezza non è solo controllo – ha sottolineato la sindaca Sara Paoli – ma prevenzione, presenza e partecipazione. È un impegno condiviso che si costruisce insieme, passo dopo passo. Un percorso che attraversa capoluogo e frazioni, reso possibile anche grazie alla collaborazione attiva dei Consigli di Frazione, che ringrazio per il lavoro di raccordo con le comunità locali e per il contributo fondamentale all’organizzazione degli incontri”.
Tutti gli incontri si svolgeranno alle ore 21.00.
Di seguito, il calendario:
Martedì 3 marzo: Nugola, Centro Civico
Lunedì 30 marzo: Crocino, Centro Civico
Lunedì 13 aprile: Vicarello, Sala delle Colonne
Martedì 28 aprile: Stagno, Centro Civico
Lunedì 4 maggio: Collesalvetti, Biblioteca comunale “Chiara Cataldi”
Lunedì 25 maggio: Guasticce, Salone Parrocchiale
Lunedì 8 giugno: Castell’Anselmo – Torretta Vecchia, sede del Consiglio di Frazione
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