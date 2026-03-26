Emergenza Abitativa, Collesalvetti approva il nuovo disciplinare

Il 5x1000 dei cittadini si trasforma in aiuti concreti. La sindaca Paoli: "Con questo provvedimento diamo una risposta tangibile a una delle ferite più profonde della nostra comunità"

Il Comune di Collesalvetti ha compiuto un passo decisivo nel contrasto alla marginalità sociale e al disagio abitativo con l’approvazione del disciplinare relativo al progetto “Aiuto per Emergenza Abitativa“, una misura strutturale pensata per sostenere i cittadini e i nuclei familiari che versano in condizioni di grave e urgente necessità alloggiativa. La particolarità del progetto risiede nella sua fonte di finanziamento: gli interventi saranno interamente sostenuti dalle risorse derivanti dalla quota del 5 per mille dell’IRPEF che i cittadini hanno scelto di destinare al proprio Comune di residenza, con riferimento alle assegnazioni degli anni 2023, 2024 e 2025. Il fondo è destinato a persone e famiglie residenti nel territorio comunale che si trovino in situazioni di grave difficoltà abitativa e che siano già in carico ai servizi sociali professionali dell’ente. L’erogazione del supporto economico è finalizzata a risolvere criticità temporanee ma urgenti, garantendo una risposta rapida a chi rischia di rimanere senza un tetto.

“Con questo provvedimento – ha spiegato la sindaca di Collesalvetti Sara Paoli – diamo una risposta tangibile a una delle ferite più profonde della nostra comunità: la precarietà abitativa. Vedere che le risorse del 5×1000 si trasformano in un aiuto diretto e concreto per le famiglie più fragili è motivo di grande orgoglio. Desidero ringraziare di cuore tutti i cittadini che, con una semplice firma sulla dichiarazione dei redditi, hanno reso possibile tutto questo. È la dimostrazione che la solidarietà dei cittadini di Collesalvetti produce risultati reali. Ringrazio in anticipo chi vorrà continuare a sostenerci in futuro: ogni contributo resta sul territorio e torna a beneficio di chi ha più bisogno”.

Si ricorda che per effettuare la donazione è necessario firmare nell’apposita sezione e indicare il seguente codice fiscale 00285400495.

Condividi:

Riproduzione riservata ©