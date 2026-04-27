Grande successo per il 1° Trofeo della Liberazione
A vincere il trofeo categoria FCI 1.23 sono state: Alessia Locatelli (Biesse Carrera Premac), Eva Zandri (Ciclistica Omnia Imola) e Melania Minichino (Biesse Carrera Premac)
Il 25 aprile non è stata solo una giornata di memoria e valori, ma anche un momento di rinascita sportiva per il nostro territorio. Sabato scorso si è tenuta con un successo straordinario la prima edizione del Trofeo della Liberazione, una manifestazione ciclistica dedicata al genere femminile, che è riuscita a coniugare perfettamente l’agonismo alla solennità di una data fondamentale per la nostra storia.
“Siamo profondamente orgogliosi di aver co-organizzato il 1° Trofeo della Liberazione – ha dichiarato l’assessore allo sport Jacopo Susini – È stato un evento bellissimo dove siamo riusciti a unire i valori dello sport a una giornata istituzionale così importante. Vedere atlete provenienti da tutta Italia correre sulle nostre strade dopo decenni di assenza del ciclismo nazionale è stata un’emozione unica. Un ringraziamento speciale va, al Livorno Cycling Team, alla sezione A.N.P.I. di Collesalvetti e, in particolar modo ad Aldo Manetti ideatore della gara, all’ARCI Stagno e a tutti i volontari che hanno reso possibile questo grande traguardo”. A vincere il trofeo categoria FCI 1.23 sono state: Alessia Locatelli (Biesse Carrera Premac), Eva Zandri (Ciclistica Omnia Imola) e Melania Minichino (Biesse Carrera Premac).
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