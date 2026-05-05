Il Comune di Collesalvetti cerca due Facilitatori Digitali

Domande entro il 10 giugno 2026: incarichi di 12 mesi tra Palazzo Comunale e Centro Civico di Stagno, con rimborso mensile e formazione dedicata per facilitare l’accesso ai servizi online della Pubblica Amministrazione

Il Comune di Collesalvetti rende noto l’avvio delle selezioni per due giovani da inserire in un progetto di Servizio Civile Regionale. L’iniziativa ha l’obiettivo di supportare i cittadini nell’utilizzo dei servizi online della Pubblica Amministrazione, contribuendo a ridurre le difficoltà legate al divario digitale.

Sedi di assegnazione

I volontari saranno inseriti presso:

Palazzo Comunale – Piazza della Repubblica 32, Collesalvetti (1 posto)

Uffici dei Servizi Sociali – Centro Civico, via Marx, Stagno (1 posto)

I giovani selezionati svolgeranno un ruolo di mediazione tra tecnologia e cittadini, offrendo supporto pratico per l’accesso ai servizi digitali della Pubblica Amministrazione.

Condizioni del servizio

Durata: 12 mesi

Orario: 25 ore settimanali distribuite su 5 giorni

Rimborso: assegno mensile di 507,30 euro erogato dalla Regione Toscana

Formazione: è previsto un percorso formativo obbligatorio

Requisiti e candidatura

Possono presentare domanda i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni (compiuti), residenti o domiciliati in Toscana.

La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 10 giugno 2026 alle ore 12:00.

La candidatura deve essere inviata esclusivamente online tramite il portale regionale:

https://servizi.toscana.it/sis/DASC

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