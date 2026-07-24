Intervento ASA sulla rete idrica. Interruzione del servizio idrico in alcune zone del Comune di Collesalvetti
ASA informa che martedì 28 luglio, dalle ore 8.30 alle ore 14 circa, i tecnici saranno impegnati sulla SP6 per Parrana San Martino per un importante intervento di manutenzione della rete idrica di adduzione
ASA informa che martedì 28 luglio, dalle ore 8.30 alle ore 14 circa, i tecnici saranno impegnati sulla SP6 per Parrana San Martino per un importante intervento di manutenzione della rete idrica di adduzione.
Durante i lavori potranno verificarsi cali di pressione in via delle Sorgenti, alle utenze comprese nel tratto tra via di Nugola Nuova e il bivio per Parrana San Martino, inclusa la località Piersanti. Potranno inoltre essere interessate le utenze di via Macchia Bruciata e di via di Nugola Nuova, dal civico 2 al civico 10 e al civico 1. L’intervento interesserà circa 30 utenze, che saranno avvisate anche tramite servizio di volantinaggio.
Nel corso dei lavori e al ripristino del servizio potranno manifestarsi temporanei fenomeni di torbidità dell’acqua, destinati a scomparire col passare delle ore.
ASA si scusa per gli eventuali disagi e ringrazia per la collaborazione.
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