La BeDimensional sbarca all’Interporto

La sindaca di Collesalvetti, Sara Paoli: “Non solo un investimento industriale, ma un segnale concreto di fiducia nel territorio e nel futuro: innovazione, sostenibilità e lavoro al centro, con il Comune pronto a sostenere un progetto che punta a rendere Collesalvetti un’eccellenza globale"

BeDimensional accelera il piano industriale in Toscana con la firma del protocollo di Intesa con Regione Toscana e Comune di Collesalvetti: il nuovo impianto nell’area di Livorno servirà per produrre nuovi materiali e consolidare la leadership globale nei settori legati all’energia.

Firmato un Protocollo di Intesa con Regione Toscana e Comune di Collesalvetti

Il nuovo impianto industriale a Collesalvetti ospiterà linee produttive per ampliare progressivamente la capacità produttiva dei cristalli bidimensionali come il grafene.

Il progetto è sostenuto da un importante piano di investimenti che vede la

Focus su applicazioni ad alto potenziale in ottica di risparmio energetico e sostenibilità

Collesalvetti (Livorno), 23 aprile 2026 – BeDimensional S.p.A., azienda deep-tech italiana leader nella produzione industriale di materiali bidimensionali, annuncia un nuovo e decisivo passo nel proprio percorso di scaling-up con lo sviluppo di un impianto produttivo nell’area di Livorno, nel Comune di Collesalvetti, presso l’Interporto Toscano Amerigo Vespucci. L’operazione rientra nel Protocollo di Intesa siglato da BeDimensional, Comune di Collesalvetti e Regione Toscana per sostenere il consolidamento e lo sviluppo della presenza dell’azienda sul territorio.

Il progetto prevede l’installazione di linee di produzione di cristalli bidimensionali con una capacità produttiva di svariate decine di tonnellate all’anno destinate all’impiego in diversi settori strategici come, ad esempio, nelle batterie agli ioni di litio.

Questo investimento consolida anche il posizionamento strategico di BeDimensional nella produzione industriale di cristalli bidimensionali. Il risultato è una leadership tecnologica rafforzata, capace di promuovere un’industria sempre più sostenibile e innovativa su un tema, quello dei materiali innovativi, rilevante per rendere l’Europa maggiormente indipendente dalle potenze asiatiche.

L’investimento segna una nuova fase della crescita industriale di BeDimensional. Il planning prevede l’avvio della produzione nel 2028, con la creazione di 20 nuovi posti di lavoro, e una successiva espansione progressiva.

A sostenere il progetto è una struttura finanziaria solida: l’investimento complessivo sarà principalmente supportato dalla BEI (Banca Europea degli Investimenti) e investitori privati e istituzionali, tra cui Cdp Venture Capital SGR, Eureka! Venture SGR, NovaCapital, ENINext e Boldrocchi Group, oltre alla possibilità di attivare ulteriori accordi con soggetti pubblici e privati per accelerare e incrementare il piano di investimento. Una base che rafforza il percorso di piena industrializzazione già avviato dall’azienda con l’inaugurazione di BEFAB – BeDimensional Fabrication Plant a Genova a fine 2024.

Il nuovo Hub industriale toscano nasce per sostenere un salto di scala ambizioso e consolidare il posizionamento di BeDimensional come protagonista globale nel mercato dei cristalli bidimensionali. Il Protocollo sottolinea infatti il vantaggio competitivo dell’azienda in termini di qualità e costo, con l’obiettivo di produrre su scala industriale cristalli bidimensionali con controllo atomico a costi competitivi per il mercato, grazie a una tecnologia proprietaria, brevettata e già validata a livello industriale.

“Il progetto in Toscana rappresenta un passaggio strategico per BeDimensional”, ha dichiarato Vittorio Pellegrini, CEO di BeDimensional. “Non stiamo solo aumentando la nostra capacità produttiva: stiamo costruendo le basi industriali e tecnologiche per portare i cristalli bidimensionali su scala globale, con un vantaggio competitivo chiaro in termini di qualità, costo e sostenibilità del processo e lo facciamo in Italia perché crediamo nelle potenzialità dell’ecosistema Europeo”.

“La Toscana continua a investire con decisione su un modello di sviluppo fondato sull’innovazione, sulla qualità industriale e sulla capacità di attrarre imprese ad alto contenuto tecnologico”, ha dichiarato il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. “L’iniziativa di BeDimensional va esattamente in questa direzione – specifica Giani – rafforzando una filiera strategica e creando le condizioni per nuova occupazione qualificata e crescita sostenibile. Come Regione accompagniamo questi percorsi perché crediamo che la competitività del nostro territorio passi dal sostegno a realtà capaci di trasformare ricerca e know‑how in produzione industriale avanzata, mantenendo in Toscana valore, competenze e sviluppo di lungo periodo”.

“Questo è il tipo di investimento che vogliamo attrarre e accompagnare in Toscana: solido, innovativo e con una visione industriale chiara” – commenta Leonardo Marras, assessore all’economia, al turismo e all’agricoltura della Regione Toscana. Il progetto di BeDimensional a Collesalvetti dimostra che anche nei settori più avanzati, il nostro territorio è competitivo e in grado di offrire opportunità concrete di sviluppo. Parliamo di un’iniziativa che porta occupazione qualificata, rafforzando la nostra capacità produttiva e si inserisce pienamente nel percorso verso la sostenibilità che stiamo sostenendo come Regione. Il nostro obiettivo è continuare a creare un contesto favorevole per chi investe in innovazione e produzione, consolidando una base industriale moderna e dinamica”.

“L’insediamento di BeDimensional presso il nostro Interporto – ha dichiarato la sindaca di Collesalvetti Sara Paoli – non è soltanto un’operazione industriale, ma la prova tangibile che il nostro territorio ha le radici nel presente e lo sguardo rivolto a un domani ambizioso. Come amministrazione, crediamo fermamente che l’innovazione tecnologica sia l’unica bussola capace di orientare la crescita economica verso la sostenibilità e l’eccellenza. In un momento storico così delicato per il mercato del lavoro, l’arrivo di una realtà che produce materiali ‘prodigiosi’ come il grafene rappresenta una notizia di straordinaria importanza. Il Comune farà la sua parte con convinzione. Offriremo il massimo supporto e sostegno, ponendo un accento particolare sulla comunicazione: vogliamo che questo progetto sia condiviso e compreso da tutti, affinché la comunità sia orgogliosa di ospitare un’eccellenza mondiale. Siamo pronti ad accompagnare BeDimensional in questo percorso, trasformando l’Interporto nel cuore pulsante di una rivoluzione industriale bidimensionale che parte proprio da qui”.

All’evento – moderato dal giornalista Rai Massimo Cerofolini – hanno partecipato, oltre a Vittorio Pellegrini, al Presidente Giani e all’Assessore Marras, anche Monica Bellandi, Presidente dell’Interporto Toscano Amerigo Vespucci, e Raffaello Cioni, Amministratore Delegato dello stesso Interporto, insieme a Sandra Scarpellini, Presidente della Provincia di Livorno e Sara Paoli, Sindaco del Comune di Collesalvetti. Per BeDimensional sono intervenuti anche Francesco Bonaccorso, Direttore Scientifico, e Matteo Cicciotti, Direttore Industriale.

BeDimensional produce e sviluppa Few Layer Graphene (FLG) e Few Layer Hexagonal Boron Nitride (FLhBN) di alta qualità, materiali a pochi strati atomici al centro della proposta tecnologica dell’azienda. La capacità di realizzarli su scala industriale, unita al vantaggio in termini di qualità, costo ed efficienza di processo, apre applicazioni ad alto valore aggiunto nei settori dell’energia, dell’elettronica, delle vernici, dei rivestimenti, dei tessuti intelligenti e dei materiali compositi.

Con il nuovo Hub industriale nell’area di Livorno, BeDimensional conferma una strategia di crescita fondata su tre asset distintivi: scalabilità produttiva, innovazione di processo e leadership tecnologica. Un passaggio che rafforza non solo la presenza dell’azienda in Toscana, ma anche il ruolo dell’Italia in una filiera avanzata destinata ad avere un impatto trasformativo sulle attività produttive del futuro.

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