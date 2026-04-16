Liberazione, le cerimonie a Collesalvetti

In occasione dell’81° Anniversario il Comune di Collesalvetti invita tutta la cittadinanza a partecipare

In occasione dell’81° Anniversario della Liberazione dell’Italia dal nazifascismo, ricorrenza fondante della nostra Repubblica e simbolo del ritorno alla libertà, il Comune di Collesalvetti invita tutta la cittadinanza a partecipare alle celebrazioni ufficiali che si terranno sul territorio, per trasmettere alle nuove generazioni il senso profondo di questa giornata. “Partecipare significa mantenere viva la fiamma della memoria collettiva e riaffermare, oggi più che mai, il ripudio di ogni forma di totalitarismo e violenza”.

Lunedì 20 aprile

GUASTICCE – ore 10.30: commemorazione e deposizione fiori Monumento ai Caduti presso la Cappellina Monumentale a cura di Associazione Combattenti e Reduci

Martedì 21 aprile

STAGNO – ore 10.30: commemorazione e deposizione fiori Monumento ai Caduti Stagno Vecchio, a seguire, cerimonia presso Largo delle Libertà, via Marx, a cura di A.N.P.I. sezione di Collesalvetti

PARRANA S.MARTINO – ore 15.30: commemorazione e deposizione fiori al Monumento ai Caduti

Mercoledì 22 aprile

VICARELLO – ore 10.30: commemorazione Monumento ai Caduti piazza 2 giugno a cura dell’Associazione Combattenti e Reduci Vicarello e Associazioni della frazione

CASTELL’ANSELMO – ore 15.30: commemorazione e deposizione fiori al Monumento ai Caduti

Giovedì 23 aprile

NUGOLA – ore 10.30: commemorazione e deposizione fiori al Monumento ai Caduti in via Nugola Vecchia, camminata per la seconda celebrazione presso Monumento in via Nugola Nuova

PARRANA SAN GIUSTO – ore 15.30: commemorazione e deposizione fiori al Monumento ai Caduti

Venerdì 24 aprile

COLLESALVETTI – ore 10.30: commemorazione e deposizione dei fiori Monumento ai Caduti, Via Umberto I

Sabato 25 aprile

COLOGNOLE – 10.30: 21° Camminata della Pace, commemorazione e deposizione fiori Monumento ai Caduti

STAGNO – 14.30: 1° Trofeo della Liberazione, Gara ciclistica Juniores femminile (cat. FCI.123)

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