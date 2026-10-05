Mansio Romana, proseguono per tutto il mese di ottobre le visite guidate

Per partecipare è obbligatoria la prenotazione al 328 4775518, tutti i giorni dalle ore 19.00 alle ore 21.00 (anche WhatsApp), oppure via mail all'indirizzo [email protected]

Proseguono anche nel mese di ottobre le visite guidate gratuite all’area archeologica della Mansio Romana di Torretta Vecchia. L’iniziativa, curata dall’Associazione Cultura Gaia, propone un programma variegato di appuntamenti pensati per adulti, famiglie e bambini. Un’occasione unica per esplorare l’antica stazione di sosta e comprendere la storia del territorio attraverso prospettive tematiche sempre diverse: dal viaggio al cibo, fino al folklore e ai misteri del mondo romano. Per partecipare a tutte le attività è obbligatoria la prenotazione al 328 4775518, tutti i giorni dalle ore 19.00 alle ore 21.00 (anche WhatsApp) oppure via e-mail all’indirizzo [email protected].

Il Programma

Sabato 10 ottobre | ore 17.00 – 19.00 (Per tutti)

“Viaggiare nell’antichità: storie di soste e di viaggiatori” (Replica straordinaria a seguito dell’alto numero di richieste) Una visita guidata tematica dedicata al tema della mobilità nel mondo antico. A partire dalle testimonianze del sito, si approfondiranno le modalità di viaggio in epoca romana, le vie di comunicazione, i luoghi di sosta e le storie dei viandanti che li frequentavano.

Domenica 11 ottobre | ore 9.30 – 13.30 (Famiglie e Bambini)

Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo (F@Mu) 2026

Ore 9.30 – 11.30 | Visita guidata: “Piccoli viaggiatori per un giorno: alla scoperta dell’area archeologica di Torretta Vecchia” Un percorso tematico pensati per far scoprire ai più piccoli come si viaggiava nell’antica Roma, tra vie imperiali e stazioni di sosta.

Ore 11.30 – 13.30 | Laboratorio didattico: “Diventa un viaggiatore romano!” I bambini realizzeranno il proprio “diploma di viaggio”, un’autorizzazione ufficiale ispirata ai documenti dell’antichità, per immedesimarsi in veri viaggiatori dell’Impero.

Sabato 17 ottobre | ore 17.00 – 19.00 (Per tutti)

“Sapori in viaggio. Mangiare lungo le strade dell’Impero Romano” Un itinerario incentrato sulla cultura gastronomica antica: cosa mangiavano i Romani durante i loro spostamenti? Attraverso il racconto del commercio di cereali, olio, vino, pesce e spezie, si scoprirà come la circolazione delle merci lungo le vie dell’Impero abbia trasformato le abitudini alimentari dell’epoca.

Sabato 31 ottobre | ore 17.00 – 19.00 (Speciale Halloween – Bambini)

“Tra Lamie e Lemuri. Storie di mostri, spiriti e misteri” In occasione di Halloween, un viaggio nell’immaginario fantastico e nella tradizione romana. Tra fonti letterarie, creature mitologiche, paure e superstizioni, i bambini saranno accompagnati alla scoperta del lato più misterioso del mondo antico.

Domenica 1 novembre | ore 10.30 – 12.30 (Speciale Halloween – Adulti)

“Siste, Viator. Fermati, viandante. La memoria dei Romani lungo le strade dell’Impero” Un percorso suggestivo incentrato sul confine tra il mondo dei vivi e quello dei morti. Partendo dalle iscrizioni funerarie poste lungo le vie romane, la visita approfondirà il culto degli antenati, le divinità degli Inferi, i Manes, i Lemuri e le credenze legate all’aldilà.

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