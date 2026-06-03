Nasce a Vicarello una squadra cinofila tutta al femminile

Otto unità cinofile guidate dall’istruttrice Valeria Ciccaro si stanno formando per le attività di ricerca e soccorso. Un progetto che unisce competenza, volontariato e passione per i cani, con nuove selezioni già aperte per ampliare il team

Una squadra unita, determinata e tutta al femminile sta prendendo forma all’interno dell’unità cinofila della Misericordia di Vicarello. Un progetto che unisce competenze tecniche, passione per i cani e spirito di volontariato, con l’obiettivo di offrire un supporto concreto nelle attività di ricerca e soccorso. A guidare il gruppo è Valeria Ciccaro, educatore cinofilo, istruttore di mantrailing e professionista certificata Cepas come Forensic Canine Operations Specialist. Operativa insieme alla sua inseparabile compagna a quattro zampe Eika, rappresenta il punto di riferimento per la formazione e la crescita della squadra. Il team è composto da 8 unità cinofile interamente al femminile: Camilla e Pupa, Valeria e Maya, Giada e Runa, Sandra e Akira, Giulia e Mirtilla e Nero, Chiara e Marley, Alessia e Diana, attualmente in fase di formazione. Un gruppo che si distingue non solo per la preparazione tecnica, ma anche per la forte motivazione e la volontà di mettersi in gioco in un ambito complesso e altamente specializzato come quello della ricerca persone.

Gli addestramenti si svolgono con costanza e rigore, grazie anche al contributo di figure esperte del settore. Tra queste, Benedetto Catania, vigile del fuoco in pensione, che mette a disposizione la propria esperienza operativa maturata negli anni di servizio come unità cinofila, e Gabriele Mollia, appartenente all’unità cinofila di Anpana Lucca, che affianca il gruppo nel percorso di crescita tecnica.

Il progetto rappresenta un importante segnale per il territorio: non solo per il valore operativo che potrà esprimere in futuro, ma anche per il messaggio che porta con sé. Una squadra di donne che sceglie di formarsi, collaborare e mettersi al servizio della collettività, contribuendo a rafforzare la rete di protezione civile locale.

Un ringraziamento speciale va anche alla sindaca Sara Paoli, che sostiene e supporta con attenzione i progetti formativi dell’unità cinofila, dimostrando sensibilità e vicinanza verso iniziative dedicate alla sicurezza e al volontariato sul territorio. L’unità cinofila informa inoltre che sono ufficialmente aperte le iscrizioni e le prove di selezione per entrare a far parte del team. Il gruppo è alla ricerca di persone motivate, appassionate e desiderose di intraprendere un percorso formativo serio nel mondo della ricerca e soccorso con il cane.

Nei prossimi mesi il percorso proseguirà con sessioni di addestramento sempre più mirate, con l’obiettivo di raggiungere i livelli operativi richiesti per intervenire in scenari reali di ricerca e soccorso. Una realtà in crescita, che unisce competenza, passione e spirito di squadra: la Misericordia di Vicarello può oggi contare su una nuova forza, pronta a fare la differenza.

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