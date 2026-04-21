Nidi d’infanzia a Collesalvetti, aperto il bando 2026-2027

Domande online dal 21 aprile al 10 maggio per i bambini 3-36 mesi: voucher comunali e misura “Nidi Gratis” per ridurre o azzerare le rette

Il Comune di Collesalvetti annuncia l’apertura del bando pubblico per l’ammissione ai servizi educativi per la prima infanzia relativi all’anno educativo 2026-2027. A partire da oggi, 21 aprile, e fino al prossimo 10 maggio, le famiglie con bambini di età compresa tra i 3 e i 36 mesi potranno presentare domanda per l’accesso ai nidi d’infanzia accreditati che compongono la rete del sistema pubblico-integrato locale.

L’Amministrazione Comunale rinnova così il proprio impegno nel sostenere il diritto all’educazione fin dai primi mesi di vita, garantendo al contempo uno strumento essenziale per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei genitori. Il sistema, regolato da specifiche convenzioni, coinvolge strutture dislocate sul territorio e nelle zone limitrofe: il nido “Bimbi del Colle” a Collesalvetti, “Il Girasole” a Vicarello, “Mary Poppins” a Stagno e il nido “C’era 2 Volte” a Livorno.

L’accesso ai servizi è agevolato da un sistema di Voucher comunali, il cui valore è parametrato alla fascia ISEE della famiglia, che coprono parte della retta di frequenza per i 10 mesi dell’anno educativo. Inoltre, anche per l’anno 2026-2027, le famiglie con ISEE inferiore a 40.000 euro potranno beneficiare della misura regionale “Nidi Gratis”, che permette di abbattere ulteriormente la retta fino alla completa gratuità del servizio.

Possono presentare domanda i genitori o i tutori legali dei bambini residenti nel Comune di Collesalvetti in regola con gli obblighi vaccinali. Per le bambine e i bambini che hanno già frequentato le strutture nel precedente anno educativo, è garantito il diritto alla continuità: in questo caso non è necessario presentare una nuova domanda, ma resta l’obbligo di confermare per iscritto la frequenza entro la data di scadenza del bando.

La procedura è interamente telematica: le istanze devono essere inoltrate entro le ore 23:59 del 10 maggio 2026 esclusivamente tramite il portale istituzionale dell’Ente, accessibile con credenziali SPID o CIE.

La graduatoria provvisoria sarà pubblicata il 12 maggio, mentre quella definitiva è prevista per il 19 maggio 2026. Per consultare il bando integrale e ottenere maggiori dettagli sui moduli orari e sulle caratteristiche delle singole strutture, è possibile visitare la sezione “Servizi educativi prima infanzia” sul sito www.comune.collesalvetti.li.it. Per ulteriori chiarimenti, l’Ufficio Istruzione è a disposizione all’indirizzo e-mail: [email protected].

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