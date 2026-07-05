Notte Clara, Collesalvetti si prepara a una serata tra memoria e spettacoli

Sabato 18 luglio la sedicesima edizione della manifestazione che animerà il centro del paese con mostre, concerti, laboratori, auto d'epoca e la tradizionale cena sotto le stelle. La sindaca Paoli: "La memoria non appartiene al passato: vive nella partecipazione di una comunità che sceglie di ricordare, condividere i propri valori e costruire insieme il futuro"

Sabato 18 luglio, le strade di Collesalvetti torneranno a illuminarsi per la sedicesima edizione della “Notte Clara”, uno degli appuntamenti più attesi e ricchi di significato dell’estate. L’evento unisce la memoria storica al divertimento, trasformando il centro del paese in un palcoscenico a cielo aperto dove passato e presente si incontrano. Come da tradizione, la Notte Clara offrirà un ricco palinsesto di appuntamenti per intrattenere cittadini e visitatori di tutte le età. Il centro storico prenderà vita grazie a una formula collaudata che unisce cultura e intrattenimento. Mostre, artigianato, musica dal vivo, spettacoli e cena sotto le stelle riempiranno di energia via Roma, via Umberto I e Piazza della Repubblica, creando un’atmosfera di grandissima festa e condivisione.

“Notte Clara non è solo un momento di festa e di incontro per la nostra comunità – ha dichiarato la sindaca Sara Paoli – ma è anche un’occasione preziosa per ricordare il significato profondo della Liberazione dal nazifascismo. Il nome stesso dell’evento richiama il passaggio dal buio alla luce: la fine della guerra e dell’oppressione e l’inizio di un nuovo cammino di libertà, democrazia e pace. Credo che iniziative come questa abbiano un valore speciale, perché uniscono memoria, partecipazione e senso di comunità. Sono occasioni in cui le persone si ritrovano, condividono la propria storia e trasmettono alle nuove generazioni il valore della libertà e della democrazia. Perché la memoria non appartiene al passato: vive nella partecipazione di una comunità che sceglie di ricordare, di condividere i propri valori e di costruire insieme il futuro”.

L’appuntamento è fissato alle ore 17.30, presso il parco “Mario Giusti” di via Grandi, per l’inaugurazione del Quarto Prisma della Memoria. L’iniziativa, curata da A.N.P.I. Collesalvetti, sarà accompagnata da un’incursione letteraria dell’Associazione Furore Odv.

Via Umberto I accoglierà la mostra di auto d’epoca allestita dalla Scuderia Don Chisciotte, mentre, le porte di Palazzo Romboli saranno aperte per l’esposizione delle opere realizzate dalle allieve e dagli allievi del corso di pittura tenuto da Lucia Cocchi, nell’ambito dell’ Accademia della Cultura Colligiana. Largo anche all’Albero Maestro in Libertà, il laboratorio per ragazzi ideato dall’Associazione “Tutti giù per terra”.

“Frammenti di qui” invece, è il titolo della mostra fatta dagli artisti del nostro territorio e sarà la cornice colorata di una Piazza della Repubblica animata da Dj Frau, in cui i giovani saranno i protagonisti. A partire dalle 18.30 infatti, sarà possibile visitare lo stand “PicchInnovation” curato dalle alunne e dagli alunni della Scuola Secondaria di primo grado “M. Marcacci” di Collesalvetti. Gli studenti saliranno poi sul palco alle 21.30 per “Mind the app, l’innovazione che nasce libera”animata da Dj Frau. Alle 22.00, spazio a “This is me”, un estratto dallo straordinario viaggio tra musical, hip hop, latino-americano e danza contemporanea, realizzato da “Danzaria Scuola di Danza e Cultura”.

In via Roma, invece, dalle 18.30, largo all’Accademia Musicale Collesalvetti che, alle 19.30 lascerà spazio all’Associazione “Il Gabbiano” con “Quando il cielo faceva paura”. Infine, a partire dalle ore 20.00 “10 Diaz” in concerto.

“Ringrazio già da ora – ha dichiarato l’assessora alla cultura Vanessa Carli – tutte le associazioni che si sono messe a disposizione per questa importante serata. La vostra partecipazione non rappresenta solo un’adesione formale, ma è la conferma tangibile di una rete viva e in costante crescita. Questo risultato consolida ulteriormente il rapporto di fiducia e collaborazione tra il tessuto associativo e l’Amministrazione comunale, uniti nell’obiettivo comune di valorizzare il nostro territorio. Siamo convinti che la crescita della nostra comunità e la difesa dei valori fondamentali della libertà e della partecipazione democratica passino proprio da qui: dalla sinergia, dall’impegno quotidiano e dalla capacità di fare rete”.

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