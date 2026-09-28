Ottocento anni di San Francesco: a Stagno con Furore Odv un viaggio tra parole, musica e immagini
L'incontro, a ingresso libero e aperto a tutta la cittadinanza, si inserisce all'interno di “Librarsi”, il percorso di co-progettazione per la promozione della lettura e la diffusione della cultura sul territorio finanziato dal Comune di Collesalvetti
In occasione degli 800 anni dalla morte di Francesco d’Assisi, la Sala Lettura “N.G. Lepori” di Stagno si appresta a ospitare un evento culturale d’eccezione capace di restituire la figura del Santo in tutta la sua straordinaria attualità. Venerdì 2 ottobre 2026, alle ore 21.00, andrà in scena “Francesco: ambasciatore e poeta”, una suggestiva incursione letteraria pensata per raccontare un uomo che, ben oltre la dimensione religiosa, continua a parlare al presente come una presenza viva, affascinante e profondamente innovatrice.
L’iniziativa propone un itinerario multidisciplinare in parole, musiche e immagini curato dall’associazione Furore OdV, secondo la formula ormai consolidata delle sue Incursioni Letterarie. L’obiettivo della serata è quello di svelare un profilo inedito di Francesco: non una meteora comparsa per caso all’inizio del Duecento, bensì un ricercatore coraggioso, capace di innestarsi sulla tradizione del suo tempo e di reinterpretarla attraverso un potente messaggio di rottura e di ricerca di vie alternative.
L’incontro, a ingresso libero e aperto a tutta la cittadinanza, si inserisce all’interno di “Librarsi”, il percorso di co-progettazione per la promozione della lettura e la diffusione della cultura sul territorio finanziato dal Comune di Collesalvetti.
Per informazioni è possibile rivolgersi a Furore OdV attraverso i seguenti canali: mail a [email protected]; WhatsApp/Cell. 353 459 2822.
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