Pisa-Livorno 1 a 1, la disfida in vernacolo arriva a Vicarello

Venerdì 19 giugno alle 21.30, sul palco dell’Area Feste, una serata tra sonetti, stornelli, battute e tradizioni popolari. Protagonisti alcuni dei più noti interpreti del vernacolo pisano e livornese

Una sfida che affonda le proprie radici nella storia, ma che questa volta si gioca a colpi di ironia, rime e applausi. Venerdì 19 giugno, alle ore 21.30, il palco dell’Area Feste di Vicarello si trasformerà nel campo di battaglia di una nuova ed esilarante disfida tra due città da sempre rivali: Pisa e Livorno.

“Pisa-Livorno 1 a 1” non è soltanto uno spettacolo, ma un vero e proprio duello in vernacolo, dove sonetti, barzellette, stornelli e scenette si alterneranno in un crescendo di comicità e tradizione. Un confronto acceso ma sempre giocoso, che celebra una delle espressioni più autentiche delle due culture cittadine, caratterizzate da un linguaggio arguto, pungente e spesso irriverente, capace nei secoli di dare vita a pagine memorabili della letteratura dialettale toscana.

A difendere i colori pisani saliranno sul palco data-end=”1163″>Lorenzo Gremigni, autore di numerose commedie e sonetti in vernacolo pisano e profondo conoscitore del teatro popolare toscano, insieme a Leonardo Ferri e Fabiano Cambule del Crocchio dei Goliardi Spensierati.

Sul fronte livornese risponderanno i “cugini” della Combriccola: Aldo Corsi, storico interprete del vernacolo labronico e protagonista di una comicità travolgente; data-start=”1542″ data-end=”1558″>Franco Bocci, promotore e custode del teatro popolare livornese; ed Enrico Faggioni, musicista e stornellatore che accompagnerà la disfida con la sua inseparabile chitarra.

Sarà una serata all’insegna del ritmo serrato, delle battute affilate e dell’orgoglio cittadino, con il pubblico chiamato non solo a ridere, ma anche a sentirsi parte di una tradizione ancora viva e capace di coinvolgere generazioni diverse. Perché, in fondo, la vera vittoria sarà quella del teatro popolare e della cultura locale.

L’evento è organizzato dalla Pro Loco di Vicarello nell’ambito della Sagra del Frate.

Ingresso libero.

Per informazioni: Fabrizio 347 9063953.

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