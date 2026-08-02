Riapre al pubblico la Mansio Romana di Torretta Vecchia

Dopo un periodo di chiusura, l'antica stazione di sosta tornerà finalmente a essere fruibile dalla cittadinanza, dagli appassionati di storia e dai visitatori. Per info e prenotazioni: 3284775518 (anche WhatsApp); e-mail: [email protected]

La storia torna a vivere: giovedì 6 agosto alle ore 18.30 infatti, riaprirà ufficialmente al pubblico la Mansio Romana di Torretta Vecchia, l’importante sito archeologico situato nella frazione di Castell’Anselmo. Dopo un periodo di chiusura, l’antica stazione di sosta tornerà finalmente a essere fruibile dalla cittadinanza, dagli appassionati di storia e dai visitatori.

Risalente alla prima metà del I secolo a.C. e rimasta attiva fino al VI secolo d.C., la Mansio (l’antica stazione di posta e ristoro per i viaggiatori lungo la via Aemilia Scauri) rappresenta un tesoro di inestimabile valore storico e culturale per il territorio di Collesalvetti e per l’intera provincia di Livorno.

Il complesso archeologico, che si estende per oltre 600 metri quadrati, conserva testimonianze straordinarie del passato, tra cui: ampi cortili con portici che testimoniano la vivacità dell’antica struttura ricettiva, ambienti impreziositi da raffinati pavimenti a mosaico, resti di antichi impianti termali, a conferma dell’ingegneria e del comfort dell’epoca romana.

“Questo luogo – ha spiegato l’assessora alla cultura Vanessa Carli – che in passato è stato punto di sosta, incontro e scambio lungo le antiche vie di comunicazione, torna oggi a essere un presidio culturale fondamentale. Vogliamo che la Mansio sia uno spazio vivo, aperto ai cittadini, ai turisti e alle scuole, capace di coniugare la memoria del passato con la progettualità del futuro: uno spazio di riflessione, studio e profondo rispetto per la nostra storia”.

La riapertura del sito consentirà infatti, di riscoprire un tassello fondamentale della storia antica locale attraverso percorsi di visita rinnovati, pensati per accogliere turisti, scuole, famiglie e curiosi di tutte le età.

“Siamo davvero felicissimi di aver raggiunto questo grande traguardo – ha sottolineato l’assessore al turismo Jacopo Susini. Dopo anni di chiusura siamo riusciti a restituire alla comunità un gioiello del nostro paese. Questo sito archeologico rappresenta un tassello di rara bellezza che arricchisce i nostri itinerari storici e si inserisce a pieno titolo tra le mete imperdibili per chi visita la Toscana: vogliamo fare di questo luogo un punto di riferimento per un turismo consapevole e di qualità”.

La gestione delle visite guidate all’interno del sito archeologico sarà curata con passione e competenza dall’Associazione Culturale Gaia APS.

“Gaia APS – hanno dichiarato i rappresentanti dell’Associazione – è lieta di contribuire, insieme alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Pisa e Livorno e al Comune di Collesalvetti, alla valorizzazione e alla riapertura dell’area archeologica di Torretta Vecchia. Attraverso un programma di iniziative gratuite, con visite guidate e attività divulgative, l’obiettivo è avvicinare cittadini, famiglie, scuole e visitatori alla conoscenza del sito e della sua storia. L’area archeologica di Torretta Vecchia conserva i resti della mansio Turrita, antica stazione di sosta lungo la Via Aemilia Scauri, frequentata dal I secolo a.C. al VI secolo d.C. Le strutture emerse dagli scavi testimoniano l’evoluzione di un luogo strettamente legato alla viabilità romana e alla storia del territorio. L’obiettivo è rendere l’area archeologica di Torretta Vecchia un luogo vivo e condiviso, non solo da visitare, ma anche da conoscere e approfondire, favorendo un legame sempre più stretto tra il patrimonio archeologico e la comunità”.

L’offerta di fruizione sarà ricca e diversificata, pensata per rispondere alle esigenze di ogni tipo di pubblico: visite classiche, per scoprire la storia e i dettagli architettonici del complesso; visite tematiche, per approfondire aspetti specifici della vita quotidiana e dell’archeologia romana; visite dedicate a famiglie e adulti, con percorsi interattivi e coinvolgenti adatti a grandi e piccini. Per info e prenotazioni: 3284775518 (anche WhatsApp); e-mail: [email protected].

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