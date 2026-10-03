Scuole di Stagno e Vicarello: dal 5 ottobre parte regolarmente il servizio mensa

La sindaca di Collesalvetti, Sara Paoli

Il servizio parte con specifiche modalità organizzative e precauzionali. Gli esiti degli ultimi campionamenti effettuati dopo i precedenti interventi di sanificazione hanno infatti evidenziato, in alcuni punti degli impianti idrici, la persistenza di Legionella

Da lunedì 5 ottobre prenderà regolarmente avvio il servizio di refezione scolastica presso la scuola primaria e la scuola dell’infanzia di Stagno e la scuola dell’infanzia di Vicarello, con specifiche modalità organizzative e precauzionali. Gli esiti degli ultimi campionamenti effettuati dopo i precedenti interventi di sanificazione hanno infatti evidenziato, in alcuni punti degli impianti idrici, la persistenza di Legionella.

Per questo motivo restano pienamente in vigore le prescrizioni già adottate con ordinanza sindacale, compreso il divieto di utilizzo dei servizi igienici interni e dei punti di erogazione dell’acqua sanitaria.

Proseguono parallelamente gli interventi di bonifica degli impianti: nel plesso di Stagno un nuovo intervento è stato effettuato nel pomeriggio del 2 ottobre, mentre nel plesso di Vicarello la bonifica sarà effettuata da lunedì pomeriggio, in assenza di alunni e personale.

Al termine degli interventi saranno effettuati nuovi campionamenti e le successive analisi di verifica. Fino alla disponibilità dei risultati resteranno in vigore tutte le misure precauzionali previste.

Il servizio mensa

Nonostante le prescrizioni, da lunedì il servizio di refezione potrà partire regolarmente grazie a una specifica organizzazione concordata per garantire la continuità del servizio in condizioni di sicurezza. In particolare, si utilizzeranno stoviglie monouso per il pranzo nelle scuole coinvolte (infanzia di Stagno e Vicarello, primaria di Stagno) e per la colazione, laddove prevista.

L’acqua da bere sarà fornita esclusivamente in bottiglia e resta in ogni caso escluso l’utilizzo dell’acqua proveniente dalla rete interna degli edifici.

Per la pulizia e il lavaggio dei refettori verrà utilizzata esclusivamente acqua proveniente dai servizi esterni provvisori, collegati direttamente al punto di erogazione della rete idrica pubblica. Pentole e utensili utilizzati per la somministrazione saranno invece trasportati presso il centro cottura per il lavaggio.

Anche il personale addetto alla refezione seguirà le specifiche disposizioni organizzative e igieniche previste, compreso l’utilizzo dei servizi esterni provvisori e di gel igienizzante per le mani. Le modalità precauzionali sono al momento previste fino al 25 ottobre 2026.

Non appena saranno disponibili gli esiti dei nuovi campionamenti, l’Amministrazione comunicherà tempestivamente alle famiglie e alla scuola se sarà possibile tornare alla gestione ordinaria oppure se sarà necessario proseguire con le misure attualmente adottate. Le attività scolastiche e il servizio mensa possono quindi proseguire, mantenendo tutte le precauzioni necessarie fino alla conclusione dei controlli. Continueremo a seguire con la massima attenzione ogni fase degli interventi e delle verifiche, informando tempestivamente le famiglie sugli sviluppi.

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