Sinfonie Urbane, a Nugola torna il rock dei gruppi emergenti

Venerdì 21 e sabato 22 agosto l’area feste di Nugola ospita la seconda edizione della rassegna musicale: due serate a ingresso gratuito, dalle 19 alle 24, con band locali, food, birra artigianale e tanta musica

Venerdì 21 e sabato 22 agosto torna l’appuntamento con la seconda edizione della rassegna rock “Sinfonie Urbane”, un evento organizzato dal Comune di Collesalvetti, da A.S.D. NovaInCanto, in collaborazione con Pro Loco Nugola, con il supporto di Cambiavento APS Nugola, Bar Giò e Mudita. Come annunciato già durante la passata edizione, la manifestazione conferma il suo spirito itinerante: quest’anno, infatti, i concerti animeranno l’area feste di Nugola. L’appuntamento è per una due giorni imperdibile, in programma dalle ore 19:00 alle 24:00, con ingresso completamente gratuito. Sul palco si alterneranno band locali e gruppi provenienti da tutta la provincia, offrendo al pubblico un’ampia panoramica della scena musicale emergente. Per tutta la durata dell’evento, i partecipanti potranno usufruire di un’area food attrezzata con servizio bar e birra artigianale, pensata per vivere momenti di convivialità e condivisione all’aperto.

“Questo evento – hanno sottolineato l’assessora alla cultura Vanessa Carli e l’assessore alle politiche giovanili Jacopo Susini – rappresenta un momento fondamentale di aggregazione sul nostro territorio, pensato e fortemente voluto con uno scopo preciso: dare spazio e visibilità ai gruppi emergenti locali. Vogliamo offrire a tanti giovani musicisti un’occasione concreta per esprimersi su un palco vero, condividere la propria passione e fare ascoltare la propria musica alla cittadinanza”.

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