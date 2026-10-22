Stagno, analisi negative per la Legionella: le scuole tornano alla normalità

Via libera all’utilizzo di acqua e servizi igienici da venerdì 23 ottobre. La refezione scolastica ripartirà lunedì 26. Attesi la prossima settimana i risultati delle analisi per la scuola dell’infanzia di Vicarello

L’Amministrazione comunale di Collesalvetti informa che le ultime analisi effettuate per la ricerca della Legionella nei plessi scolastici dell’infanzia e della primaria di Stagno hanno dato esito negativo.

Un risultato importante, raggiunto a seguito degli interventi di bonifica e delle successive verifiche, che consente il ritorno alla normalità delle attività scolastiche dopo settimane di misure precauzionali e disagi. A partire da venerdì 23 ottobre sarà ripristinato il regolare utilizzo dei servizi igienici interni e dell’acqua in entrambi i plessi scolastici.

Il servizio di refezione scolastica riprenderà da lunedì 26 ottobre con le modalità tradizionali, al fine di consentire, nei giorni precedenti, il completamento delle necessarie operazioni di pulizia, riordino e riorganizzazione dei locali mensa.

Sempre da domani avranno inizio le operazioni di smontaggio e rimozione delle strutture esterne temporanee, installate nei mesi scorsi per garantire la disponibilità di servizi igienici durante il periodo di applicazione delle misure precauzionali.

Per quanto riguarda invece la scuola dell’infanzia di Vicarello, gli esiti delle ultime analisi sono attesi all’inizio della prossima settimana. Sarà cura dell’Amministrazione comunale fornire tempestivamente ogni aggiornamento non appena saranno disponibili le risultanze ufficiali.

L’Amministrazione comunale desidera ringraziare le famiglie, la dirigenza scolastica, il personale docente e non docente e tutti coloro che, in queste settimane, hanno collaborato con senso di responsabilità e disponibilità, affrontando i disagi derivanti dalle necessarie misure di prevenzione.

“Un ringraziamento – si legge nella nota stampa inviata dal Comune – va anche ai tecnici, agli operatori e a tutti i soggetti coinvolti negli interventi e nelle attività di verifica e monitoraggio. La tutela della salute e della sicurezza dei bambini e di tutto il personale scolastico ha rappresentato, e continuerà a rappresentare, la nostra priorità”.

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