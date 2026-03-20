Ufficio postali a Collesalvetti, gli aggiornamenti sulle riaperture

La sindaca Paoli: "La nostra priorità resta quella di ridurre i disagi per i residenti, non smetteremo di far sentire la nostra voce affinché il servizio sia all'altezza delle necessità dei nostri cittadini"

Nella giornata del 19 marzo, Poste Italiane ha fornito un ulteriore aggiornamento circa il piano di riapertura e l’operatività degli uffici postali situati nel nostro territorio. L’ultimo riscontro da parte della società giunge a seguito della sollecitazione inviata dalla sindaca di Collesalvetti Sara Paoli agli inizi del mese di marzo. Questa comunicazione rappresenta solo l’ultimo tassello di una fitta e costante corrispondenza intercorsa tra l’Ente e i vertici di Poste Italiane.

Ufficio di Collesalvetti

Poste Italiane – come si legge dalla nota – sta effettuando la contrattualizzazione alla ditta esecutrice e la richiesta di fornitura degli arredi necessari. Salvo imprevisti che saranno debitamente comunicati, la riapertura dell’ufficio è prevista nei primi quindici giorni di giugno. La clientela può effettuare operazioni non in circolarità presso l’ufficio postale di Vicarello, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle ore 13.45 e, il sabato, dalle ore 8.20 alle ore 12.45 dotato di ATM h24.

Ufficio di Nugola

L’Azienda comunica che prosegue la ricerca di locali idonei a poter riposizionare l’ufficio stesso. Attualmente, l’ufficio è appoggiato presso l’ufficio postale di Stagno aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle ore 13.35 e, il sabato, dalle ore 8.20 alle ore 12.35 dotato di ATM h24.

Inoltre, come precisa Poste, nel territorio comunale, oltre all’ufficio postale di Guasticce (aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle ore 13.45 e, il sabato, dalle ore 8.20 alle ore 12.45), sono a disposizione punti LIS (https://www.poste.it/puntolis) e Punto Poste (https://www.poste.it/cerca-mappe-app/?vieni-in-poste) dove poter usufruire di molteplici servizi, tra i quali, il pagamento di bollettini, carte di pagamento prepagate, ricariche di telefonia e vouchers, soluzioni per esercenti e imprese.

“L’ Amministrazione Comunale – ha dichiarato la sindaca Sara Paoli – continuerà a monitorare con la massima attenzione la situazione, consapevole che in un territorio vasto e complesso come il nostro, l’accesso ai servizi postali non è solo una comodità, ma un diritto fondamentale per garantire la coesione sociale e il supporto alle fasce più fragili della popolazione. La nostra priorità resta quella di ridurre i disagi per i residenti, non smetteremo di far sentire la nostra voce affinché il servizio sia all’altezza delle necessità dei nostri cittadini”.

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