Utopia del Buongusto, due serate gratuite tra teatro e sapori
Il festival ideato da Andrea Kaemmerle farà tappa il 23 luglio al Parco Giusti di Collesalvetti con la prima nazionale di "Riprendiamo fiato - kaos & dinamite" e il 10 settembre al Giardino della Pace di Nugola con "A chi non piace il vino Dio gli tolga l'acqua". Entrambi gli spettacoli saranno a ingresso gratuito con possibilità di cena sul posto
Torna sul territorio di Collesalvetti la straordinaria carovana di Utopia del Buongusto, il primo esperimento internazionale di vita godereccia giunto al suo XXIX Atto. Nato da un’idea di Andrea Kaemmerle e organizzato dall’Associazione Internazionale di Teatro Guascone, il festival propone ben 45 serate di cene e teatro tra il 26 giugno e il 31 ottobre, attraversando le province di Lucca, Pisa, Livorno, Prato e Firenze.
Nel comune di Collesalvetti sono previsti due imperdibili appuntamenti a ingresso gratuito, dove la grande comicità teatrale si sposa con la musica dal vivo e lo street food di qualità.
Giovedì 23 Luglio – Ore 21:30
Dove: Parco Giusti, via Achille Grandi – Collesalvetti
Guascone Teatro presenta: “Riprendiamo fiato” – kaos & dinamite” (Prima Nazionale)
Di e con: Andrea Kaemmerle
In scena con: Danko Jugovic (sax alto), Tomash Jacovellic (tromba), Jacob Planinovic (trombone), Manuel Kosara (sax tenore) e Manuel Veliko Mezink (sousaphone).
Un debutto travolgente, birbante e catartico. Uno scatenato quintetto di soli fiati (con le percussioni del Trbuscic) trascinerà il pubblico in 77 minuti di pura follia musicale e saggezza popolare. Lo spettacolo rende omaggio alle bande di paese e alla genialità delle piccole popolazioni di montagna affacciate sul Mediterraneo, capaci ancora di sognare. I cinque straordinari musicisti fondono la loro formazione accademica con l’irriverente arte teatrale di Guascone Teatro.
Ingresso allo spettacolo: Gratuito
Cena sul posto: a cura di “Truck La Rosa” (€ 20,00)
Info e prenotazioni: 328 0625881 / 320 3667354Giovedì 10 Settembre – Ore 21:30
Dove: Giardino della Pace – Nugola
Guascone Teatro presenta: “A chi non piace il vino Dio gli tolga l’acqua”
Con: Andrea Kaemmerle e Francesco Bianchi
In scena con: Valentina Grigò (voce), Emiliano Benassai (fisarmonica) e Andrea Barsali (chitarra).
Un omaggio sincero, comico ed esilarante alla convivialità, alla gioia della merenda toscana e al coraggio che il buon vino sa infondere quando la ragione si distrae. Tra storielle fulminanti raccolte da Carlo Lapucci e canzoni che spaziano da Alfredo Bianchini e Spadaro fino all’irriverenza di Piero Ciampi e Gabriella Ferri, la musica dal vivo riporterà il pubblico nell’atmosfera festosa delle aie contadine, svelando anche qualche antico segreto sul “vino bono”.
Ingresso allo spettacolo: Gratuito
Cena Dinner Box: a cura di “TeLoCucinoIo” (€ 15,00) – Consiglio: porta un plaid e vieni a mangiare sull’erba con noi!
Info e prenotazioni: 328 0625881 / 320 3667354
Per contatti e informazioni generali sulla rassegna: www.guasconeteatro.it – 328 0625881 / 320 3667354
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