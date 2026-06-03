Vicarello, al via la prima edizione di “Colle…diVino”

Sabato 13 giugno, dalle 17 alle 24, l’Area Feste di Vicarello ospiterà la prima edizione di "Colle…diVino", un evento enogastronomico nato per valorizzare le eccellenze del territorio, rafforzare l'identità locale e accogliere, al contempo, straordinarie realtà provenienti da tutta Italia

Sabato 13 giugno, dalle 17 alle 24, l’Area Feste di Vicarello ospiterà la prima edizione di “Colle…diVino”, un evento enogastronomico nato per valorizzare le eccellenze del territorio, rafforzare l’identità locale e accogliere, al contempo, straordinarie realtà provenienti da tutta Italia.

La manifestazione vedrà la partecipazione di oltre 40 operatori tra cantine, vignaioli e apicoltori, pronti a presentare i propri prodotti al pubblico. L’evento, coordinato dalla sommelier ed esperta del settore Cinzia Poli con il suo Wine Events, si avvale della preziosa collaborazione dei sommelier di AIS Toscana Livorno.

L’atmosfera della giornata sarà resa speciale da un ricco programma di intrattenimento. Il pomeriggio musicale sarà affidato alle note dello Standard Jazz Duo (Francesco Carone al piano e Teresa Rotondo alla voce) e alle suggestive sonorità dell’Hanguitar Project (Francesco Carone all’handpan e Francesco Luongo alla chitarra acustica ed effetti). Non mancherà il divertimento per i più piccoli con un’area intrattenimento dedicata.

I visitatori potranno ammirare una splendida mostra di auto e moto d’epoca curata da Briga Car, Don Chisciotte e Topolino Club Livorno, e apprezzare il contributo culturale dell’Accademia Musicale Collesalvetti. Grazie alla sinergia e al coordinamento tra la Pro Loco Vicarello, la Pro Loco Nugola e la Pro Loco Collesalvetti, l’area sarà interamente attrezzata con un bar e un punto ristoro.

“Questa prima edizione di “Colle…diVino” – ha dichiarato l’assessore al turismo Jacopo Susini – rappresenta un tassello fondamentale per la valorizzazione del nostro territorio. Crediamo fortemente nell’importanza di eventi di questa portata, capaci di attrarre flussi turistici, far conoscere la bellezza e le peculiarità della nostra zona e accrescere le tante potenzialità che ci distinguono. Tutto questo non sarebbe stato possibile senza la straordinaria forza lavoro della Pro Loco Vicarello che, grazie ai suoi volontari e a una forte ed esperta propensione all’organizzazione, ha saputo coordinare con successo anche le altre Pro Loco coinvolte. Mettere in rete le nostre Pro Loco, gli esperti del settore e le realtà associative locali è la chiave vincente per promuovere un turismo di qualità legato alle nostre radici enogastronomiche”.

L’accesso all’evento prevede diverse formule per andare incontro alle esigenze di tutti i visitatori:

Ingresso degustazione (15 euro): include una bag con calice calice personalizzato che dà diritto alla degustazione dei vini presso tutte le cantine presenti.

Ingresso senza degustazione (10 euro): per chi desidera godersi l’atmosfera, il cibo e gli spettacoli (la degustazione del vino non è acquistabile separatamente).

Minori di 18 anni: ingresso gratuito.

La Masterclass: per gli appassionati che desiderano approfondire la conoscenza del settore, presso l’anfiteatro si terrà una masterclass esclusiva sui vini. L’attività è accessibile previa prenotazione, al numero 3351838400, e con un supplemento di 15 euro, fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Per ulteriori informazioni www.comune.collesalvetti.li.it – [email protected]

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