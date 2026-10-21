Visita guidata alla Mansio Romana di Torretta per Halloween

Sabato 31 ottobre alle 17 un viaggio speciale tra Lamie, Lemuri, creature mitologiche e superstizioni dell’antica Roma. Ingresso e visita guidata gratuiti. Obbligatoria la prenotazione al 328 4775518 (anche WhatsApp)

Sabato 31 ottobre alle ore 17:00, la Mansio Romana di Torretta ospiterà una speciale visita guidata tematica per bambini, organizzata dall’Associazione Culturale Gaia in occasione di Halloween. Tra creature mitologiche, mostri, spiriti e presenze misteriose, i giovani esploratori andranno alla scoperta dei racconti, delle paure e delle superstizioni dell’antichità romana. Lamie, Lemuri e altre figure fantastiche prenderanno vita attraverso le fonti letterarie e i miti del passato. Un’esperienza suggestiva e coinvolgente per scoprire il lato più oscuro, affascinante e misterioso del mondo antico! Ingresso e visita guidata gratuiti. Obbligatoria la prenotazione al 328 4775518 (anche WhatsApp – tutti i giorni dalle 19.00 alle 21.00) oppure via e-mail all’indirizzo [email protected].

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