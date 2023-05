125 anni di presenza salesiana a Livorno, nasce un libro degli ex allievi

In occasione della ricorrenza dei 125 anni di presenza salesiana a Livorno, l’Unione Exallievi di Don Bosco ha pubblicato un Quaderno intitolato “Da 125 anni scommettiamo sul futuro!” che ripercorre in sintesi il lungo cammino dei Salesiani nella città, raccontato con attenzione al contesto storico, sociale e culturale in cui essi hanno operato ed operano.

Si è trattato di un lavoro non semplice, condotto dagli ex-allievi con impegno tenace ed entusiasmo, giunto alla sua realizzazione dopo mesi di attenta documentazione, ascolto di testimonianze, ricerche iconografiche. Il volumetto verrà consegnato anche al rettor maggiore dei Salesiani, lo spagnolo Don Angel Fernández Artime, presente a Livorno sabato 27 e domenica 28 maggio proprio per festeggiare il 125° dei Salesiani nella nostra città.

Il Quaderno sarà successivamente disponibile per tutti coloro che avranno interesse a conoscere più da vicino la famiglia salesiana, caratterizzata dalla vicinanza ai giovani, secondo gli insegnamenti di Don Bosco.

Il motivo e lo spirito della pubblicazione – Con questo Quaderno l’Unione Exallievi di Don Bosco vuole riassumere i momenti più importanti che hanno contraddistinto 125 anni di presenza salesiana a Livorno, dal 1898 al 2023: un periodo che ha visto enormi cambiamenti politici, economico-sociali e di costume, nel quale la comunità salesiana ha camminato a fianco della gente e soprattutto dei giovani.

C’è un filo rosso che lega quel primo oratorio ad oggi. Chi opera adesso nella realtà salesiana livornese sta infatti raccogliendo, interpretando e portando avanti tutti quei semi che sono stati sparsi negli anni precedenti da coloro che hanno cercato di vivere e interpretare il carisma di Don Bosco; è per questo che si fa memoria e si deve gratitudine a chi ci ha preceduto, nessuno escluso.

Si è cercato di riassumere una storia ricca di iniziative, di intuizioni ed anche, come capita, di sbagli e fallimenti. Una storia lontana e vicina al tempo stesso: chi è giovane ne ricorda solo gli ultimi anni, chi è più anziano ne ricorda diversi decenni.

Abbiamo seguito un criterio cronologico nel raccontare i fatti e ci è sembrato che il contesto storico fosse importante per inquadrare correttamente le vicende della casa salesiana. Il quadro non è esaustivo e per questo rimandiamo alla bibliografia essenziale riportata in fondo al Quaderno.

In genere si è scelto di nominare soltanto i direttori della casa salesiana, alcuni parroci e direttori o responsabili dell’oratorio: ma vogliamo qui ricordare tutti, anche coloro che non sono citati, con enorme riconoscenza. Come non dimentichiamo i laici, giovani e adulti, donne e uomini, che hanno lavorato a fianco dei sacerdoti con grande dedizione ed entusiasmo, secondo lo stile di Don Bosco: anche in questo caso, a tutti va un sincero Grazie.

Un’opera così lunga, sofferta e gioiosa come quella salesiana ha dovuto necessariamente camminare sulle spalle e con le energie di tante persone e avendo intorno un quartiere e una città.

