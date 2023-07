15 anni del Fotoclub Nove Livorno in mostra alla Svs

Autori in mostra: Antonella Abate, Carlo Bascelli, Giampaolo Biagi, Laura Bolognesi, Paolo Bonicoli, Andrea Caponi, Roberto Casalini, Franco Catalucci, Melita Cocuccio, Antonio De Marco, Gabriele Milani, Roberto Giannattasio, Liliana Giannini, Cristina Giorgerini, Elisa Heusch, Carlo Lucarelli, Andrea Pellegrino, Paolo Raddi, Alessio Salvestrini, Andrea Simoni, Silvia Tampucci

Si inaugura martedì 1 agosto alle 21.30, nei locali Svs di via San Giovanni a Livorno, la mostra fotografica “15 anni del Fotoclub Nove Livorno” a cura del Fotoclub Nove Livorno.

Il progetto nasce da un’idea del ‘Fotoclub Nove BFI Livorno’, di far conoscere la propria realtà fotografica alla città di Livorno, in occasione dei 15 anni di vita del Club. Il tema è libero, affinché ogni singolo autore possa esprimere al meglio le proprie peculiarità e la propria personalità. Il progetto sarà quindi un viaggio nel mondo artistico di ogni membro del fotoclub che proporrà attraverso i propri scatti, a colori o in bianco e nero, la rappresentazione della propria realtà o della propria fantasia.

Il Fotoclub Nove nasce nella seconda metà del 2007 per volontà di nove soci fondatori (da cui il nome), con lo scopo di promuovere l’arte della fotografia amatoriale in tutte le sue discipline. Nel 2008 si è affiliato alla FIAF (Federazione Italiana Associazioni Fotografiche). Negli anni ha avuto un crescente numero di iscritti fino a raggiungere circa 50 soci (pre-pandemia), che ne fa uno dei circoli fotografici amatoriali più nutrito del territorio livornese. Le attività del circolo sono imperniate in serate di critica alle immagini dei soci e non, mostre, proiezioni, dibattiti, incontri con autori e docenti e corsi annuali di fotografia rivolti ai propri iscritti. Sette soci sono insigniti FIAF e FIAP, mentre due ricoprono importanti cariche nella Federazione.

Il Fc9 nel 2018 viene insignito della Onorificenza di BFI – Benemerito della Fotografia Italiana.

