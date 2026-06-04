18 talenti jazz diretti dal maestro Grossi: in prima assoluta al Mascagni arriva la “Mask Big Band”

Un programma interamente originale - L'appuntamento centrale di questa settimana è in programma venerdì 5 giugno alle 18 all'Auditorium “Cesare Chiti” con il concerto della Mask Big Band, l'orchestra jazz ufficiale del Conservatorio Mascagni composta da diciotto musicisti e diretta da Mauro Grossi

Nuova serie di appuntamenti per “Jazz Mask – Weekends creativi al Mascagni”, la prima edizione della rassegna diretta dal M° Mauro Grossi che racconta le molteplici anime del jazz contemporaneo attraverso concerti, progetti originali e occasioni di incontro tra formazione e produzione artistica.

Un programma interamente originale – L’appuntamento centrale di questa settimana è in programma venerdì 5 giugno alle 18 all’Auditorium “Cesare Chiti” con il concerto della Mask Big Band, l’orchestra jazz ufficiale del Conservatorio Mascagni composta da diciotto musicisti e diretta da Mauro Grossi.

Il progetto presentato quest’anno riveste un significato particolare perché propone un programma interamente originale e in prima esecuzione assoluta, formato da composizioni e arrangiamenti realizzati dagli studenti del Biennio di Composizione Jazz del Conservatorio.

Saranno eseguiti lavori firmati da Giulia Giannetti, Giacomo Riggi, Elisabetta Caglieri, Lorenzo Bertelloni e Gaspare Vinto, giovani musicisti già attivi in ambito professionale. Il concerto comprenderà inoltre due arrangiamenti originali sviluppati durante il corso su composizioni di Keith Jarrett e Lyle Mays.

Il momento culminante dell’anno accademico 2025/26 per il Biennio di Composizione Jazz – «Il concerto di venerdì 5 rappresenta il momento culminante del corso per l’anno accademico 2025/26 e si preannuncia davvero molto interessante», sottolinea il M° Mauro Grossi, docente del Conservatorio da oltre trent’anni e fondatore del Dipartimento Jazz dell’istituto livornese.

La Mask Big Band rappresenta infatti uno dei numerosi laboratori artistici e formativi del Conservatorio, un contesto nel quale gli studenti hanno l’opportunità di confrontarsi con la scrittura per grande organico e con la pratica orchestrale jazzistica, mettendo alla prova le proprie capacità compositive e interpretative.

Questo l’organico completo della Mask Big Band: Giulia Giannetti ed Elisabetta Caglieri al flauto; Lorenzo Fiaschi al sax alto e soprano; Federico Monaco e Sara Greco al sax alto; Leonardo Carbone e Luca Tarizzo al sax tenore; Simone Serrotti al sax baritono; Filippo Ceccarini e Tiziano Puntoni alla tromba; Matilde Gori alla tromba e flicorno; Dario Calcerano al trombone; Carmelo Santalucia al trombone basso; Emilio Tommasoni alla batteria; Simone Pesi al contrabbasso; Alessandro Beltrami al basso elettrico; Stefano Gregori alla chitarra; Giacomo Riggi al pianoforte e vibrafono. Direttore: prof. Mauro Grossi.

L’appuntamento di sabato 6 giugno – La rassegna proseguirà sabato 6 giugno alle ore 16.30 con un pomeriggio dedicato all’improvvisazione e ai linguaggi del jazz.

In apertura “Invenzioni a 2 voci”, format ispirato alla trasmissione di Radio3 ideata da Pino Saulo, vedrà protagonista Giacomo Riggi al pianoforte in un percorso di improvvisazione libera costruito a partire dall’ascolto di brani appartenenti a epoche, generi e stili differenti.

Seguirà “Hopeful Jazz”, con Giulia Pilotta alla voce, Gaetano Ventriglia al sax, Giuliano Franchi e Tommaso Magnani alle chitarre, Alessandro Beltrami al contrabbasso e Gabriele Tarabella alla batteria, impegnati in riletture del repertorio standard.

Chiuderà il pomeriggio l’Orchestra Latina diretta dal M° Francesco Petreni, con un programma dedicato al ritmo e alla poesia delle melodie sudamericane.

Tutti gli appuntamenti si svolgeranno presso l’Auditorium “Cesare Chiti” del Conservatorio Mascagni e saranno a ingresso libero fino a esaurimento posti.

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