25 aprile 2025: 80° anniversario della Liberazione dal Nazifascismo. Il programma

Oggi, 25 aprile, anche la città di Livorno si unisce alle celebrazioni in tutta Italia per la Festa della Liberazione, ricorrenza che segna la fine dell’occupazione nazifascista e la rinascita democratica del Paese.

Ecco le iniziative in programma, oggi e nei giorni a seguire, per celebrare questa importante ricorrenza.

VENERDI’ 25 APRILE

ore 8.30 – Largo Divo Demi – Deposizione fiori a cura dello SPI CGIL

– Deposizione fiori a cura dello SPI CGIL ore 10.00 – Piazza della Vittoria Monumento ai Caduti in Guerra – Deposizione delle corone da parte delle Autorità cittadine

– Monumento ai Caduti in Guerra – Deposizione delle corone da parte delle Autorità cittadine ore 10.20 – Via Ernesto Bassorilievo al Partigiano – Deposizione delle corone da parte delle Autorità cittadine

Bassorilievo al Partigiano – Deposizione delle corone da parte delle Autorità cittadine ore 10.30 – Piazza Cavour partenza corteo diretto a Piazza del Municipio, preceduto dalla Banda Città di Livorno

partenza corteo diretto a Piazza del Municipio, preceduto dalla Banda Città di Livorno ore 11.00 – Piazza del Municipio

Saluto del Sindaco Luca Salvetti

Saluto del Prefetto Giancarlo Dionisi

Prolusione a cura della dottoressa Rosy Bindi

Saluto del Sindaco Luca Salvetti Saluto del Prefetto Giancarlo Dionisi Prolusione a cura della dottoressa Rosy Bindi ore 12.00 – Palazzo Comunale – Deposizione fiori alla targa commemorativa a Garibaldo Benifei, a cura delle associazioni antifasciste

– Deposizione fiori alla targa commemorativa a Garibaldo Benifei, a cura delle associazioni antifasciste dalle ore 14.00 alle ore 18.30- Darsena Nuova – Gara Remiera Palio della

La competizione che segna l’inizio della stagione remiera in città, è organizzata dal Comitato Palio Marinaro Livorno . E’ una Gara Cittadina Gozzi a 4 e 10 Remi riservata alle categorie junior (minipalio) senior maschile e senior femminile specialità Gozzo a 4 e 10 remi con Timoniere Si svolge lungo il percorso che collega il Porto Mediceo alla Darsena Nuova, richiama centinaia di spettatori che si riversano lungo il mare per assistere a uno spettacolo avvincente. La Coppa si distingue per la sua formula ad eliminazione diretta. La competizione non è solo una prova di forza e resistenza, ma anche di strategia, abilità e coesione tra i membri degli

DOMENICA 27 APRILE

ore 19.00 – Teatro 4 Mori– Spettacolo teatrale “Testa di Rame” prodotto e diretto dalla Compagnia degli Ananassi

LUNEDÌ 28 APRILE

ore 15.15 – Via Pelletier, 64 – Scopertura della targa commemorativa dedicata a Lanciotto Gherardi

– Scopertura della targa commemorativa dedicata a Lanciotto Gherardi ore 17.00 – Biblioteca Labronica sede Villa Fabbricotti – Presentazione del volume “La Ribelle. Vita straordinaria di Nadia Parri” di Giorgio van Straten a cura di Istoreco

MARTEDÌ 29 APRILE

ore 21.00 – Teatro Goldoni – “Dovrei sapere perchè” di e con Alessia Cespuglio

GIOVEDÌ 1 MAGGIO

ore 21.45 – Granducato TVtrasmissione sulla Liberazione con ANPPIA, ANPI e Studenti Livornesi (registrata al The Cage)

