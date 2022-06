4 Ristoranti, Borghese da giovedì a Livorno

Da giovedì 9 fino a domenica 12 infatti il noto chef romano sarà in città per la consueta sfida televisiva che metterà contro quattro ristoranti cittadini. Gli indizi puntano tutti sul quartiere Venezia

La famosa trasmissione 4 Ristoranti, condotta da Alessandro Borghese, è pronta ad accendere le luci e le telecamere sulla nostra città. Da giovedì 9 fino a domenica 12 infatti il noto chef romano sarà in città per la consueta sfida televisiva che metterà contro quattro ristoranti cittadini. Gli indizi puntano tutti sul quartiere Venezia. É proprio lì, secondo le indiscrezioni, che i riflettori di Sky Uno verranno puntati per trovare i migliori locali di questo storico ed evocativo quartiere livornese. La trasmissione torna così dalle nostre parti dopo che nel 2019 sbarcò sull’isola d’Elba.

