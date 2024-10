4ª Mostra del Disco al Parco Levante

Due giorni con l'appuntamento consolidato della Mostra del Disco al Centro Commerciale Parco Levante. Quando? Sabato 2 e domenica 3 novembre dalle 9 alle 20 con 20 espositori qualificati provenienti da tutta Italia

Sabato 2 e domenica 3 novembre 2024

dalle 9 alle 20

Centro Commerciale Parco Levante via G. Gelati n. 10

Ingresso gratuito – grande parcheggio gratuito

Ingresso gratuito per avvicinare non solo i collezionisti ma anche i curiosi e le nuove generazioni per promuovere l’ ascolto della musica di qualità.

Un’ occasione da non farsi scappare per tutti gli appassionati del vinile, ma non solo, cd e mix.

𝐋𝐚 𝐦𝐚𝐧𝐢𝐟𝐞𝐬𝐭𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐞̀ 𝐨𝐫𝐠𝐚𝐧𝐢𝐳𝐳𝐚𝐭𝐚 𝐝𝐚 𝐆𝐚𝐧𝐳𝐨. 𝐄𝐯𝐞𝐧𝐭𝐢 𝐂𝐮𝐥𝐭𝐮𝐫𝐚𝐥𝐢, 𝐨𝐫𝐦𝐚𝐢 𝐩𝐮𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐢 𝐫𝐢𝐟𝐞𝐫𝐢𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐩𝐞𝐫 𝐥’𝐨𝐫𝐠𝐚𝐧𝐢𝐳𝐳𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐢 𝐯𝐚𝐫𝐢𝐞 𝐦𝐚𝐧𝐢𝐟𝐞𝐬𝐭𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐢 𝐜𝐨𝐦𝐞 𝐕𝐢𝐧𝐭𝐚𝐠𝐞 𝐅𝐞𝐬𝐭 (𝐏𝐢𝐬𝐚, 𝐄𝐦𝐩𝐨𝐥𝐢, 𝐆𝐞𝐧𝐨𝐯𝐚), 𝐯𝐚𝐫𝐢𝐞 𝐌𝐨𝐬𝐭𝐫𝐞 𝐝𝐞𝐥 𝐃𝐢𝐬𝐜𝐨 (𝐆𝐢𝐮𝐬𝐬𝐚𝐧𝐨, 𝐕𝐞𝐫𝐜𝐞𝐥𝐥𝐢, 𝐓𝐨𝐫𝐢𝐧𝐨, 𝐏𝐢𝐬𝐚, 𝐋𝐮𝐜𝐜𝐚, 𝐋𝐢𝐯𝐨𝐫𝐧𝐨, 𝐅𝐢𝐫𝐞𝐧𝐳𝐞, 𝐏𝐫𝐚𝐭𝐨, 𝐌𝐚𝐬𝐬𝐚, 𝐒𝐢𝐞𝐧𝐚, 𝐅𝐨𝐥𝐥𝐨𝐧𝐢𝐜𝐚), 𝐆𝐚𝐧𝐳𝐨 𝐂𝐨𝐦𝐢𝐜𝐬.

per informazioni: 327.4521785

www.ganzoeventiculturali.it

