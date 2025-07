4ª puntata straordinaria Àkanthos, Calendario Culturale Estate 2025 in Pinacoteca

L’Amministrazione Comunale di Collesalvetti ha il piacere di annunciare la quarta puntata straordinaria del Calendario Culturale Estate 2025, dal titolo ÀKANTHOS, promosso dal Comune di Collesalvetti, ideato e curato da Francesca Cagianelli con Stefano Andres e Emanuele Bardazzi, nel 140° di Gino Mazzanti, varato in occasione dell’importante mostra L’ora delle Lampade. Dialoghi di Aleardo Kutufà tra estetismo dannunziano, fantasmi crepuscolari e sogno del Medioevo, promossa dal Comune di Collesalvetti, ideata e curata da Francesca Cagianelli, con Stefano Andres e Emanuele Bardazzi, in programma alla Pinacoteca Comunale Carlo Servolini dal 24 aprile al 7 agosto 2025 (Complesso di Villa Carmignani, Collesalvetti, via Garibaldi, 79 / località Poggio Pallone – ingresso gratuito – tutti i giovedì, ore 15.30-18.30; anche su prenotazione per piccoli gruppi; info: 0586 980227-3926025703).

Fortemente voluto come diorama di novità nazionali e internazionali, destinato a impreziosire indelebilmente una stagione livornese finora troppo univocamente inquadrata in rapporto a raggruppamenti, tensioni e nostalgie municipalistiche, tale Calendario si configura come una vera e propria fucina di curiosità e futuribili linee-guida per un ripensamento radicale della storia dell’arte del nostro Novecento.

Giovedì 31 luglio, ore 17.30, si svolgerà quindi la 4° Puntata straordinaria del Calendario Culturale Estate 2025, curata da Massimo Sanacore, Governatore dell’Associazione storico-culturale Congregazione Olandese Alemanna, già direttore degli Archivi di Stato di Livorno, Pisa e Massa: si tratta della conferenza dal titolo Aleardo Kutufà e la battaglia per la Chiesa e la iconostasi della Santissima Annunziata di Livorno, prevista come penultimo evento in programma prima della chiusura estiva; l’ultimo appuntamento si svolgerà infatti giovedì 7 agosto, dalle 15.30 alle 18.30, con visite guidate gratuite per gruppi di almeno 10 persone, curate da Francesca Cagianelli.

Riflettori puntati stavolta sulla mission più congeniale di Aleardo Kutufà, da collegarsi con la sua discendenza in particolare dal Cavaliere Nicola Kutufà, insignito di vari incarichi, tra cui la mansione di Governatore della Colonia Greco-Unita di Livorno e i cui avi si erano trasferiti in Grecia presumibilmente ai tempi del dominio franco sull’Attica e il Peloponneso per poi emigrare in Toscana. Fiero delle sue origini aristocratiche e nostalgicamente legato alla memoria degli antenati, Kutufà manterrà per tutta la vita un saldo legame spirituale con l’Ellade, sognando l’Oriente, tanto quello classico e bizantino, quanto quello favoloso descritto nelle Mille e una notte.

Durante la Seconda guerra mondiale la Chiesa della Santissima Annunziata – il luogo di culto dei Greci Uniti di Livorno, la comunità cattolica di rito bizantino a cui apparteneva la famiglia di Aleardo Kutufà e di cui suo padre Nicola era stato fino alla morte, nel 1940, il Governatore – venne pesantemente bombardata dagli Alleati. Già dal momento della cessazione delle ostilità, Aleardo fu tra coloro che maggiormente si adoperarono per far riparare la chiesa e rianimare la comunità che attorno a essa praticava la propria vita spirituale. A tal fine l’artista prende contatti con il Ministero e la Soprintendenza, che lo riconoscono come referente.

Seguiranno il restauro dell’edificio, la ricerca degli arredi sacri, il recupero dei quadri dell’iconostasi rubati nel 1945 e la promessa di Kutufà di poterli personalmente restaurare. Dopo l’accordo Italia-Grecia del 1949, prefigurandosi evidentemente il rischio che la chiesa venisse annessa allo Stato ellenico, la Curia decide di sottrarre la Santissima Annunziata alla comunità ellenica labronica, facendo in modo che fosse invece assegnata all’Arciconfraternita della Purificazione.

Nominato ultimo governatore della Chiesa Ortodossa-Unita, Kutufà si opporrà invano, ma con la massima convinzione, ingaggiando una battaglia politica, morale, giuridica e culturale di cui fino ad oggi si erano perse le tracce e che grazie alla riscoperta di alcuni documenti è tornata alla luce.

