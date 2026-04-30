5e5 Day alla Terrazza, sabato e domenica laboratori gratuiti per bambini

L'evento, organizzato da Fondazione Lem e Associazione tortai livornesi di Cna Livorno, si svolgerà dall’8 al 10 maggio nella nuova area accanto al Gazebo. Tramonti: "Quest’anno offerta ampliata con uno spazio dedicato ai bambini e alle famiglie". Novità anche sul fronte delle collaborazioni: sarà Unicoop Firenze a fornire farina di ceci e olio. Parte dell’incasso sarà devoluta ad Autismo Livorno Aps

di Giulia Bellaveglia

Torna uno degli appuntamenti più attesi dai livornesi e dai tanti visitatori: il 5e5 Day, la manifestazione dedicata allo street food simbolo della città, la torta di ceci. L’evento, organizzato da Fondazione Lem e Associazione tortai livornesi di Cna Livorno, animerà la Terrazza Mascagni da venerdì 8 a domenica 10 maggio 2026, nella nuova area accanto al Gazebo, confermandosi come uno dei momenti clou anche del “Sulla felicità festival”. Per tre giorni i forni a legna saranno in funzione senza sosta: venerdì dalle 16.30 alle 21 e nel fine settimana dalle 11 alle 21, con i tortai storici – Alepizza, Cecco, Forti, Gagarin, I tre canti, Leone e Seghieri – pronti a servire il classico 5e5, con o senza pepe, oppure nella versione con melanzane, sempre accompagnato dalla spuma bionda. “È una nuova edizione con una doppia impostazione – spiega Adriano Tramonti della Fondazione Lem –: si parte il 5 maggio nelle botteghe e poi si arriva all’evento in Terrazza dall’8 al 10 maggio. Quest’anno abbiamo ampliato l’offerta con uno spazio dedicato ai bambini e alle famiglie”. Un’attenzione particolare che si traduce in laboratori gratuiti – clicca qui per l’iscrizione per i più piccoli, dai 3 anni in su, in programma sabato e domenica mattina e pomeriggio, su prenotazione. Novità anche sul fronte delle collaborazioni: sarà Unicoop Firenze a fornire farina di ceci e olio, sostenendo concretamente la produzione. “Un partner importante – aggiunge Tramonti – che rafforza il legame con il territorio e ci aiuta a far crescere la manifestazione”. Grande entusiasmo anche da parte dei tortai. “Portiamo in piazza quello che facciamo ogni giorno e anche nelle scuole – racconta il presidente Fabio Forti –. I bambini potranno mettere le mani in pasta e vivere un’esperienza vera, proprio come durante i nostri laboratori didattici”. Confermati i prezzi popolari: 2 euro per il 5e5 classico o la porzione di torta, 3 euro per la versione con melanzane. Non mancheranno le shopper illustrate dall’artista G.Anzo e una promozione speciale dedicata al pubblico. Il 5e5 Day mantiene anche la sua anima solidale: parte dell’incasso sarà devoluta ad Autismo Livorno Aps. Un evento che unisce gusto, tradizione e inclusione, arricchito anche quest’anno dalla comunicazione aumentativa alternativa per favorire l’accessibilità a tutti.

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