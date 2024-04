5e5 Day dal 1 al 5 maggio al Villaggio Eden alla Terrazza

Nuova formula per il 5e5 Day edizione 2024. L’evento organizzato dall’Associazione Tortai Livornesi CNA si svolgerà interamente alla Terrazza Mascagni dal 1 al 5 maggio nel contesto delle iniziative del Villaggio Eden allestito da Fondazione LEM per il Comune di Livorno: sei gli appuntamenti che scandiranno, all’interno della grande tensostruttura di 800 metri quadrati, l’avvicinamento alla “estate più lunga del mondo“. Dalle 10.30 alle 21.30 i tortai sforneranno ininterrottamente la tipica torta di ceci, per poi preparare il tradizionale 5e5 sia nella versione classica (pane francese schiacciatina con all’interno la torta e l’aggiunta o meno di pepe), che nella versione con le melanzane I tortai dell’associazione che si alterneranno ai due forni a legna sono: Alepizza, Cecco, Forti, Gagarin, I tre canti, Leone e Seghieri. L’evento ha come sempre lo scopo di far conoscere a tutti queste tipicità livornesi, soprattutto ai turisti che da tre anni a questa parte hanno preso d’assalto lo stand. Proprio per questo verrà ripetuta anche la promozione sul prezzo con il 5e5 classico a due euro e quello con le melanzane a tre euro. La porzione di torta sfusa sarà invece a 2 euro. Potranno essere acquistate anche l’immancabile spuma bionda o altre bevande. I proventi andranno a finanziare le attività dell’Associazione Tortai e in particolare gli incontri nelle scuole cittadine dalle materne alle medie per avvicinare i più giovani alla conoscenza della tradizione della bontà della torta di ceci. Nell’anno scolastico in corso sono stati circa 1000 i bambini e i ragazzi incontrati, più che triplicando il numero dello scorso anno.

Eden è il nome del parco divertimenti che, nell’ultimo decennio del 1800, fu realizzato su quella che all’epoca era la Spianata dei Cavalleggeri. Trasformata negli anni Trenta del Novecento nella bellissima terrazza che oggi conosciamo, nel secondo dopoguerra fu intitolata a Pietro Mascagni. Proprio per ricollegarsi alla memoria storica di questo luogo destinato all’intrattenimento è stato deciso di chiamare “L’Eden alla Terrazza Mascagni” la grande tensostruttura pensata da Fondazione LEM-Livorno Euro Mediterranea per contenere una serie di iniziative che dal 30 aprile al 26 maggio 2024 animeranno en luogo iconico per livornesi e turisti, da sempre destinato al passeggio e allo svago.

