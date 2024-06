60 anni di Premi Studio Lions. Stasera al Mascagni si rinnova la tradizione

Una storia fatta di quasi 260 studenti premiati e circa 130.000 euro di premi erogati, Andrea Pardini, presidente del Lions Club Livorno Host: "Un traguardo che testimonia il nostro impegno costante verso l’eccellenza e il supporto agli studenti più meritevoli della nostra città"

1964-2024: sessanta anni di Premi Studio Lions. Una tradizione che si ripete di anno in anno e che, questa sera intorno alle 22, si svolgerà al Conservatorio Mascagni a Livorno durante una bella cerimonia privata. Una storia fatta di quasi 260 studenti premiati e circa 130.000 euro di premi erogati.

Anche quest’anno, infatti, come avviene da ormai 60 anni, il Lions Club Livorno Host, giunto al proprio 68° anno d’esistenza, celebrerà la giornata dedicata alla consegna di Premi Studio agli studenti fra i più meritevoli della nostra città.

Come ogni anno i nomi da premiare sono stati indicati dai rispettivi Istituti di appartenenza, coinvolti, in parte, a turnazione annuale e, in parte, su specifica indicazione del Memoriale che devolve il premio.

Quest’anno saranno consegnati i seguenti Premi:

• 60° e 61° Premi Studio, offerti dal socio Roberto Mameli allo studente Nico Bernini dell’IPSIA Orlando ed a Martina Scannapieco, del Liceo scientifico Cecioni.

• 11° Poster della Pace a Sophia Bargelli della scuola Media Gamerra Mazzini

• 8° Concorso Scambi Giovanili, nato con l’intento di creare e promuovere uno spirito di comprensione tra i popoli del mondo, grazie al quale le studentesse Erica Bellucci, dell’Istituto Nautico Cappellini, Giulia Giorgi e Matilde Cigliano dell’ITIS Niccolini Palli potranno trascorrere un periodo di vacanza in un paese europeo.

• 3° Memorial in memoria di Gino Baldi, storico Direttore della CNA e socio LIONS, offerto dal Lions Carlo Santucci a Sara Del Gratta, studente ITI Galilei.

• 2° Memorial in memoria di Plinio Giorgi (1934-2022), offerto dai figli Leonardo ed Alberto a Carolina Costa, studente dell’Istituto Nautico Cappellini.

• 1° Memorial Saffioti (1909-1975, socio Lions) offerto dal figlio Marcello ad Edoardo Lucarelli, studente del Liceo Classico Niccolini Palli.

• 7° Memorial in memoria di Enrico Galletta (1911-2011, socio Lions ed organizzatore di circa 300 concerti alla Gran Guardia tra il 1950 ed il 1970), offerto dal Club e dai figli Renato e Giancarlo a Luca Medusei studente di chitarra classica del Conservatorio Mascagni.

Domenica 9 giugno, sarà proprio il Conservatorio Pietro Mascagni ad ospitare la celebrazione dei Premi Studio Lions, che si concluderanno con un breve concerto presso l’auditorium dell’Istituto, eseguito dallo studente Luca Medusei, vincitore del Memorial Enrico Galletta.

“Siamo orgogliosi di celebrare il 60° anniversario dei nostri premi di studio – queste le parole del presidente del Lions Club Livorno Host, Andrea Pardini – un traguardo che testimonia il nostro impegno costante verso l’eccellenza e il supporto agli studenti più meritevoli della nostra città. In questi sessant’anni, abbiamo avuto l’onore di tantissimi giovani talenti, contribuendo al loro percorso di crescita e sviluppo. Questo anniversario non è solo una celebrazione del passato, ma anche un momento per guardare al futuro con rinnovato entusiasmo e determinazione. Continueremo quindi ad investire in questa nostra iniziativa storica, convinti che la formazione, a qualsiasi livello, sia la chiave per un domani migliore. Ringraziamo tutti coloro che hanno sostenuto e continuano a sostenere la nostra missione”.

