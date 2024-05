600 studenti al Goldoni per “Una Mattina con Mascagni”

L’appuntamento, che si inserisce all’interno del Progetto Mascagni Educational del Mascagni Festival, ha come obiettivo quello di far conoscere ai bambini ed ai ragazzi la figura di Pietro Mascagni attraverso un bando che, da quattro anni viene proposto alle scuole ad inizio anno scolastico

Martedì 14 maggio dalle 9.30 circa 600 studenti provenienti da Livorno e Provincia, si riuniranno al Teatro Goldoni per passare insieme Una Mattina con Mascagni.

L’appuntamento, che si inserisce all’interno del Progetto Mascagni Educational del Mascagni Festival, ha come obiettivo quello di far conoscere ai bambini ed ai ragazzi la figura di Pietro Mascagni attraverso un bando che, da quattro anni viene proposto alle scuole ad inizio anno scolastico.

Martedì mattina, alla presenza del direttore artistico del Festival Mascagni Marco Voleri e del Provveditore agli Studi di Livorno Andrea Simonetti, sarà data visibilità a tutti gli elaborati realizzati dagli studenti durante quest’ anno scolastico attraverso una mostra, la proiezione di video, delle performances dal vivo sia musicali che di danza e in più andrà in scena, per i giovani spettatori, proposta da artisti professionisti, Astuzie e Amori a Firenze: la magica eredità di Gianni Schicchi, una riduzione delle celebre opera di Giacomo Puccini, messa in scena dai cantanti della Mascagni Academy Vladimir Reutov, Alessia Battini, Stravos Mantis, voce recitante Mattia Lombardi, accompagnati al piano da Massimo Salotti.

Il progetto Mascagni Educational, giunto alla sua quarta edizione – dichiara Marco Voleri direttore artistico del Mascagni Festival – è un esempio di collaborazione tra istituzioni che arricchisce il tessuto educativo e culturale. L’ampia partecipazione studentesca non solo dimostra l’apprezzamento per Mascagni, ma sottolinea l’importanza di un impegno formativo condiviso. L’Ufficio Scolastico Provinciale è partner fondamentale per l’evoluzione del progetto, che continua ad ispirare e formare i giovani. L’espansione delle attività del Mascagni Festival tramite il Dipartimento Mascagni, (Mascagni Educational, Mascagni Academy e concorso Voci Mascagnane), rafforza questo percorso multidisciplinare.

Partecipano le scuole: ISS Liceo Musicale Niccolini- Palli , IIS Vespucci-Colombo Liceo Artistico Grafico, Scuola Secondaria di I grado Guerrazzi di Cecina, Scuola Secondaria di I grado Mazzini, Scuola Primaria Benci , Scuola Primaria Carducci, Scuola Secondaria di I grado Istituto Santo Spirito, Scuola Primaria Albertelli, Scuola Primaria Gramsci, Scuola Primaria Collodi e Scuola Primaria Villa Corridi.

Per informazioni: Ufficio Scuole Teatro Goldoni 0586.204206/225 www.goldoniteatro.it

Condividi:

Riproduzione riservata ©