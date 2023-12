600 volte Mayor! All’ex Aurora tanti personaggi scesi in campo per Donart

Sabato 16 dicembre all'ex Cinema Aurora si è tenuta l’ultima edizione dell’anno di “Donart, diverse forme d’arte a scopo benefico”, una mostra d’arte di beneficienza il cui ricavato è stato devoluto all’associazione Mayor Von Frinzius APS

Sabato 16 dicembre all’ex Cinema Aurora si è tenuta l’ultima edizione dell’anno di “Donart, diverse forme d’arte a scopo benefico”, una mostra d’arte di beneficienza il cui ricavato è stato devoluto all’associazione Mayor Von Frinzius APS.

Questo è stato il seicentesimo evento Mayor Von Frinzius e per renderlo ancora più speciale hanno partecipato con un piccolo intervento riguardante la compagnia teatrale anche Claudio Marmugi, Serena Cassarri, Francesco Gazzetti, Marco Bruciati, Stefano Santomauro, Francesca Ricci, Michela Parlanti, Roberta Bottai, Andrea Benassi, il sindaco Luca Salvetti e Igor Protti.

Ciò che ha spiccato da questo evento, oltre all’immenso talento di tutti gli artisti che hanno donato le proprie opere creando anche una rete tra loro e all’interno della cittadinanza, è l’amore che lega Livorno e la Mayor Von Frinzius, una realtà ormai imprescindibile non solo per la città ma per l’intera regione, l’intera nazione.

L’evento, in compartecipazione con il comune di Livorno, è stato organizzato da Rachele Casali e Giordana Pucciani, emozionate e soddisfatte di essere riuscite a rendere tangibile quella che era nata come una piccola idea condivisa.

Numerosissimi gli artisti in esposizione, li elenchiamo nuovamente per un immenso grazie:

Francesco Aragona, Arnia Srl, Mariagiovanna Bonvicini, Thea Becherini, Silvia Casini, Andrea Dani, Anais Di Gregorio, Elisa Di Paola, Marta Lo Schiavo, Christian Longo, Enrico Nello, Antonio Pilato, Costanza Pucciani, Veronica Socci, Elena Russo, Alessandro Tommasini, Eleonora Vajo, Federica Espinosa Grechi, Lee-Roy & Meni Times e tutti gli artisti delle precedenti edizioni.

Un ultimo ringraziamento va all’Ex cinema Aurora, partner del progetto Donart, che ha messo a disposizione lo spazio per accogliere questa ultima mostra, ma anche agli altri partner del progetto come il Chioschino di Filippo Brandolini, il Cinema teatro 4 Mori, Arnia SRL, la Cappella di Monterotondo APS. Niente sarebbe stato realizzabile senza la loro amicizia ed il loro sostegno.

Che dire, speriamo questo sia solo un inizio!

Condividi:

Riproduzione riservata ©