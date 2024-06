“7 minuti”, in scena il Laboratorio Secondo Atto al NTC

Appuntamento sabato 29 giugno alle 21.30 al Nuovo Teatro delle Commedie. In scena: Valentina Baccelli, Claudia Bendinelli, Giulia Bicchielli, Manuela Candeo, Andrea Farulli, Francesca Finocchiaro, Ilaria Lidano, Manuela Mazzolini, Maria Teresa Raimo, regia e laboratorio Alessia Cespuglio

Il Laboratorio Secondo Atto va in scena sabato 29 giugno 2024 con lo spettacolo “7 minuti” di Stefano Massini. In scena: Valentina Baccelli, Claudia Bendinelli, Giulia Bicchielli, Manuela Candeo, Andrea Farulli, Francesca Finocchiaro, Ilaria Lidano, Manuela Mazzolini, Maria Teresa Raimo, regia e laboratorio Alessia Cespuglio.

Questo è un spettacolo corale che ha molti spunti sia dal punto di vista teatrale che umano. Una vecchia e gloriosa azienda tessile viene comprata da una multinazionale. Sembra che non si preparino licenziamenti, operaie e impiegate possono tirare un sospiro di sollievo. Però… però c’è una piccola clausola nell’accordo che la nuova proprietà vuole far firmare al Consiglio di fabbrica. Il laboratorio che da ottobre a giugno ha lavorato sulla messa in scena e lo studio di questo testo. Sabato 29 giugno alle 21.30, ingresso 10 euro, al Nuovo Teatro delle Commedie.

Condividi:

Riproduzione riservata ©