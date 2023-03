8 marzo, ai 4 Mori il film “Anche io”

La proiezione è organizzata, oltre che da gli “amici del cinema 4 mori” , dal Centro Donna e da Capire un’H APS.

Al cinema 4 Mori verrà proiettato l’8 marzo, Giornata Internazionale della donna, alle 21.20 il film Anche io (Me too) Regia di Maria Schrader con Carey Mulligan, Zoe Kazan, Patricia Clarkson, Andre Braugher, Jennifer Ehle. USA, 2022.

La sceneggiatura, scritta dal premio Oscar Rebecca Lenkiewicz (Ida), racconta la storia delle due reporter del New York Times, Megan Twohey e Jodi Kantor, che insieme hanno dato voce ad una delle storie più importanti di questa generazione, cambiando per sempre la cultura americana.

Il problema di Megan e Jodi è riuscire a penetrare il muro di omertà imposto alle vittime dal produttore Weinstein. La regista si affida ad uno stile di regia sobrio senza rinunciare ad un crescendo emotivo per l’entità dello scandalo ”abbiamo riformulato il concetto di molestie sessuali e nessuna voce può più essere cancellata” ha dichiarato la regista.

Ad interpretarle, Carey Mulligan (candidata all’Oscar per Una Donna Promettente ed An Education) e Zoe Kazan. Il film, prodotto dai premi Oscar Brad Pitt, Dede Gardner e Jeremy Kleiner (12 anni Schiavo), è tratto dal bestseller del New York Times She Said: Breaking the Sexual Harassment Story That Helped Ignite a Movement. Produttori esecutivi, i candidati all’Oscar, Megan Ellison e Sue Naegle per Annapurna Pictures.

