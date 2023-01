A Befana “Tre Passi nel Vernacolo” con la Combriccola Livornese

Festeggiamo la Befana in compagnia della Combriccola Livornese che sarà di scena venerdì 6 gennaio dalle 16.30 al Golf Club Livorno (Largo Christian Bartoli, 7 zona tre Ponti) con lo spettacolo comico in vernacolo livornese dal titolo "Tre passi nel Vernacolo"

Festeggiamo la Befana in compagnia della Combriccola Livornese che sarà di scena venerdì 6 gennaio dalle 16.30 al Golf Club Livorno (Largo Christian Bartoli, 7 zona tre Ponti) con lo spettacolo comico in vernacolo livornese dal titolo “Tre passi nel Vernacolo” con la partecipazione di Aldo Corsi, autore e attore vernacolare, insieme a Franco Bocci, Annarosa Bechelli e Elisabetta Macchia per dare vita ad una esilarante serata comica tra macchiette, scenette, parodie, sonetti, Stornelli e barzellette. Lo spettacolo prevede inoltre un Tea Break e una Tombola con ricchi premi. È consigliata la prenotazione al: 347-7179493.

Prezzo: 15 euro comprensivo di spettacolo, tea break e tombola. Direzione artistica: Roberto Napoli.

Condividi: