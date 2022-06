A Calignania la gara di nuoto per l’ambiente

Il giorno sabato 25 ci sarà a Calafuria un aperitivo di presentazione dell’evento dove per ogni bevuta verrà donato 2 euro sempre per le associazioni no-profit

Domenica 26 giugno si svolgerà a Calignaia la Swim&Trail Wild Race 2022, una gara amatoriale di nuoto e corsa per sensibilizzare le persone alla tutela dell’ambiente.

I volontari e gli attivisti di Sons of the Ocean e Acchiapparifiuti faranno parte del progetto proprio per stimolare i partecipanti alla salvaguardia della natura.

Il ricavato sarà donato alle associazioni partecipanti. Troverete tutte le info ed il modulo d’iscrizione a link: https://www.nutrifitlab.it/swimtrailwildrace/

