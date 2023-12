A Capodanno Gary Baldi Bros, fuochi d’artificio e dj set in Terrazza. Diretta su Granducato dalle 23

Organizzato da Fondazione Lem-Livorno Euro Mediterranea nella splendida cornice della Terrazza Mascagni, la proposta punta a soddisfare tutti i gusti e ogni fascia di età. Il programma comincia alle 21.30 con il Warm Up Cage Dj Set

Sarà ancora una volta la splendida cornice della Terrazza Mascagni ad ospitare il Capodanno di Livorno organizzato da Fondazione LEM – Livorno Euro Mediterranea con una proposta che punta a soddisfare tutti i gusti e ogni fascia di età. Ci saranno infatti i fuochi d’artificio che livornesi e visitatori hanno dimostrato di apprezzare moltissimo lo scorso anno, ma ci sarà anche un DJ Set a cura di The Cage e soprattutto ci saranno loro, i più amati dai livornesi, i Gary Baldi Bros, reduci dal grande successo di Straborgo 2023. Quello che una band come i Gary Baldi Bros riesce a fare sul palco è quanto di più adatto per festeggiare in allegria l’arrivo del nuovo anno. Partecipare ad un loro show non è “solo” sentire musica e ballare, ma è come essere invitati a una festa. Luci, Colori, costumi, video. Pur avendo background musicali variegati che spaziano dal rock, al pop, alla musica elettronica e molto altro, l’intesa artistica tra “i fratellini” è molto forte e ciascuno dei componenti porta il suo piccolo grande contributo. Quello che si crea, a loro piace chiamarlo Trockadance: una miscela che unisce i temi dei più grandi successi degli anni ’90, il pop, il rock e qualcosa di nuovo. Un ingrediente segreto che si può comprendere solo vedendoli all’opera. Assistendo a un loro concerto si percepiscono subito le due anime del gruppo: quella musicale, una spinta continua verso la perfetta sonorità, e quella teatrale, con la sua componente di divertimento imprescindibile. Una band unica nel suo genere, capace di trasportare il pubblico in un altro mondo. Uno show imperdibile fatto di musica ed energia. Una versione 2.0 degli anni 90 tutta da ascoltare e, grazie al contributo dei numerosi video, anche da vedere. La composizione della band vede Emiliano Geppetti – voce, Michele Ceccarini – chitarra, Carlo Bosco – piano e synth, Valerio Dentone – basso, Raffaele Commone – batteria, Giacomo Parisi – percussioni. Il programma del 31 dicembre alla Terrazza Mascagni comincerà alle 21.30 con il Warm Up Cage Dj Set; a seguire dalle 23.00 alle 23.58 la prima parte dell’esibizione dei Gary Baldi Bros seguita dalle 23.58 alle 00.30 da Countdown + fuochi. Per festeggiare il 2024, dalle 00.30 alle 1.30 la seconda parte dell’esibizione della band e dalle 1.30 fino a chiusura il Cage Dj Set.

Martina Parigi, trent’anni, conduttrice su Granducato Tv, ha lavorato su Rai1 come inviata nel programma Estate in Diretta. Dall’età di 14 anni è attiva in ambito televisivo facendo anche da inviata alla 70esima edizione del Festival di Sanremo. È presentatrice di eventi pubblici e privati.

Leonardo Demi è un attore, cantante, pianista e comico Livornese. Si è diplomato alla scuola di recitazione Vertigo con il massimo dei voti e ha creato e condotto il varietà comico musicale Vertiganza. Canta e spesso suona il pianoforte nei suoi spettacoli, e si distingue per la sua abilità nell’improvvisazione comica. È un artista poliedrico e versatile, sempre pronto a divertire e coinvolgere il suo pubblico.

Andrea Carpina, Dj classe 98, comincia esibendosi in tutti i migliori locali della sua città e della Toscana. Quindi si trasferisce a Torino dove si forma come tecnico del suono e fonico. Tornato a Livorno continua il suo percorso identificandosi sempre di più come Dj commerciale e tech house. Entra quindi come dj resident al “The cage” di Livorno. Nel 2023 Andrea sposa il progetto Teenage Dream diventando uno dei dj di punta del noto format girando i migliori locali, live club e festival di tutta Italia e registrando sold out ovunque. In inverno sono già confermate date nei più grandi locali d’Italia come il Fabrique di Milano o l’Orion di Roma.

