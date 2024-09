A Capraia appuntamento con la festa di fine estate

Confcommercio presenta la due giorni del 14 e 15 settembre di gastronomia locale e divertimento

Torna l’appuntamento con la festa di fine estate a Capraia, ovvero la celebrazione dei sapori e delle tradizioni dell’isola secondo i dettami del programma regionale Vetrina Toscana Vetrina Toscana, promossa da Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno e Regione Toscana. La Festa di fine estate ha il patrocinio del Comune di Capraia Isola e la collaborazione della Pro Loco e della Toremar.

Gastronomia e prodotti locali protagonisti

Il weekend del 14 e 15 settembre sarà un’occasione imperdibile per esplorare la ricca cultura enogastronomica dell’isola, con un’ampia offerta di menu speciali e degustazioni a base di prodotti locali nei ristoranti aderenti, secondo la filosofia di Vetrina Toscana che promuove la filiera corta e la sostenibilità. I visitatori potranno gustare piatti tipici della tradizione capraiese e toscana, preparati con ingredienti freschi e di stagione, provenienti dalle aziende agricole e dai produttori locali.

Eventi in porto

Sabato 14 settembre, dalle ore 19:00, il porto di Capraia si animerà con stand gastronomici e spettacoli. Il pubblico potrà assaporare piatti locali nei vari punti ristoro e assistere alla suggestiva parata luminosa itinerante Codex Naturae della Compagnia Antitesi Teatro Circo.

Alle 21:30, sul molo, seguirà lo spettacolo Sonata per Tubi della Compagnia Nando e Maila, che unisce circo contemporaneo e musica.

Festa alla Grotta Beach Club

L’atmosfera di festa sarà palpabile anche al Grotta Beach Club che, per l’occasione, ha organizzato due eventi. Sabato 14 settembre, dalle ore 18:00, ospiterà il Bolle di Sapone Party, mentre domenica 15 settembre la giornata include una frizzante Festa Hawaiana e lo Skiuma Party Panna.

Un’opportunità per il turismo sostenibile

La manifestazione rappresenta un’importante occasione per la promozione del turismo lento e sostenibile dell’isola, come sottolinea il direttore provinciale di Confcommercio, Federico Pieragnoli: “Capraia è un universo incontaminato in cui lo sviluppo economico sfrutta le risorse naturali nel rispetto completo della sostenibilità ambientale. Produttori e ristoratori mantengono vive tradizioni antiche, contribuendo a un modello di turismo responsabile non invasivo”. Daniele Bartolozzi, vice presidente provinciale di Confcommercio, aggiunge: “La Festa di fine estate valorizza non solo i prodotti e i piatti locali, ma anche e soprattutto la comunità di Capraia, che mantiene vive le tradizioni e la qualità dell’offerta enogastronomica e turistica”.

Info utili

I ristoranti e bar dell’isola che parteciperanno all’iniziativa offriranno piatti unici a base di pesce, formaggi e verdure locali, accompagnati da vini e birre capraiesi, per un’esperienza culinaria unica.

Condividi:

Riproduzione riservata ©