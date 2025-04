A Capraia nascerà il primo Archivio Storico dell’isola

Un’isola, una storia, un archivio. Il 3 maggio, nella suggestiva cornice della Chiesa di Sant’Antonio, prende ufficialmente avvio un progetto culturale di grande valore per l’isola di Capraia: la costruzione del primo Archivio Storico dell’isola, a partire dalla valorizzazione del Fondo Riparbelli, recentemente recuperato, ordinato e catalogato. Il convegno dal titolo “L’Archivio Riparbelli e la memoria storica di Capraia”, organizzato e promosso da Coop Itinera e dal Comune di Capraia Isola, segna la conclusione di un importante intervento di tutela e rappresenta un momento di forte condivisione con la comunità e con tutti gli attori istituzionali coinvolti nel progetto. Un’occasione per riflettere sul valore della memoria storica, sulla necessità di conservarla e renderla accessibile, e sul ruolo centrale che Capraia può assumere nella rete dei piccoli archivi delle isole minori italiane. Il Fondo Riparbelli, donato nel 2020 da Lorenzo Riparbelli al Comune di Capraia, custodisce l’eredità intellettuale del professor Alberto Riparbelli: studi, carteggi, documenti e materiali preziosi legati all’isola, al patrimonio demaniale e alla storia delle comunità insulari. Grazie ai finanziamenti del PNRR – Bando Borghi, il fondo è stato oggetto di un accurato lavoro di riordino e descrizione secondo criteri archivistici professionali, a cura di Coop Itinera. L’incontro del 3 maggio non sarà solo una restituzione tecnica del lavoro svolto, ma anche la presentazione pubblica di un percorso di più ampio respiro, volto alla creazione di un centro di documentazione dinamico, aperto, partecipato, che funga da laboratorio di memoria attiva, capace di custodire il passato e generare futuro, conoscenza, senso di appartenenza.

Il progetto si fonda su una solida rete istituzionale e scientifica. Al convegno saranno presenti:

il Comune di Capraia Isola, promotore e vincitore del bando PNRR

il Comune di Livorno, che ha sostenuto il trasferimento dell’archivio

la Regione Toscana, da sempre sensibile alla valorizzazione dei patrimoni locali

la Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Toscana

l’Università di Pisa Durante la giornata si alterneranno interventi istituzionali, contributi tecnici, testimonianze e momenti di confronto con il pubblico. Sarà inoltre proiettato un video documentario dedicato alla figura di Alberto Riparbelli e al suo legame con l’isola.

L’Archivio Riparbelli non è solo un punto di arrivo, ma l’inizio di un percorso.

Un primo passo verso un futuro in cui la storia locale diventa patrimonio condiviso, generatore di identità, conoscenza e opportunità per le nuove generazioni.

